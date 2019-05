Minister: Optelsom vakbonden over extra geld jeugdzorg klopt niet

Volgens minister De Jonge zijn ook inhoudelijke maatregelen nodig om de jeugdzorg beter en efficiënter te laten werken. De bewindsman wil niet zeggen welke. ,,Als wij naar buiten komen, dan wil ik daar pas concreet op in gaan, maar in het algemeen zie je dat er heel veel ruimte is om de sturing van de jeugdzorg en de samenwerking in regio’s te verbeteren.”



Vorige week lekte uit dat er dit jaar 350 miljoen euro extra naar de gemeenten gaat voor de jeugdzorg. In de drie jaar daarna telkens 190 miljoen euro, zo zou zijn afgesproken in het kabinet. Met dat bedrag kunnen de gemeenten de tekorten wegwerken die zij hebben opgelopen door eerdere bezuinigingen en de toegenomen lokale vraag naar hulp voor jonge mensen.



Op de gelekte cijfers wil De Jonge niet ingaan. Hij verwacht ‘binnen een paar weken’ de gesprekken met de gemeenten over de jeugdzorg af te ronden en daarvan de resultaten te presenteren. Die timing valt, niet toevallig, gelijk met het moment dat de Voorjaarsnota naar de Kamer wordt gestuurd. ,,We gaan nu nuchter samen de balans opmaken; wat is er nodig qua afspraken?”



Vicevoorzitter Hubert Bruls van de VNG, ook burgemeester van Nijmegen, zei eerder in deze krant dat de gemeenten niets hebben aan tijdelijk extra geld vanuit het kabinet. ,,Terwijl we een structurele bijdrage nodig hebben. Die oplossing moet er echt komen, anders kunnen we de klus niet klaren.” De bewindsman op Volksgezondheid weigerde vanmiddag die suggestie van commentaar te voorzien.