Minister Ollongren: ‘Politieke midden te technocratisch’

Ollongren, die langjarig topambtenaar was en heeft gezien hoe technocratisch oplossingen tot stand kwamen, is zelf een koele politica. Zij gelooft dat politiek het middel is ‘om in verschillende emoties en waarden een weg te vinden’. Emoties moeten worden verzoend, ingekaderd in de rechtstaat en gedempt en afgebogen ‘naar meer of minder redelijke oplossingen’.



De electorale trend van de laatste tien jaar is dat de van oudsher grote partijen van het midden steeds kleiner worden en de kleine vleugelpartijen die meer met emotie werken steeds groter. Volgens Ollongren wordt de kiezer niet bereikt met ‘zielloze termen als indexatie, of begrotingsregels’.



Nu bijna een jaar geleden waarschuwde Ollongren in haar Ien Daleslezing dat Forum voor Democratie discrimineert op ras en daarmee de PVV rechts inhaalt. Het betrekken van rassen in het politieke debat weegt Ollongren als ‘een van de weinige taboes waar ik als progressieve liberaal aan hecht’.



Door haar lezingen verschaft Ollongren zich van een duidelijker politiek profiel. Zij wordt binnen D66 gezien als een van de kandidaten die straks met mogelijk andere kandidaten zoals fractievoorzitter Rob Jetten of minister Sigrid Kaag het gevecht aan gaat om het lijsttrekkerschap voor de Tweede Kamerverkiezingen.