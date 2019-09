Minister Ollongren: Boerkaverbod niet onduidelijk, maar even wennen

Ollongren reageerde vanmiddag op vragen van VVD-Kamerlid Dennis Wiersma over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, beter bekend als het boerkaverbod. De wet ging op 1 augustus in, maar wordt vooral gekenmerkt door veel onduidelijkheid. Zo bleek onduidelijk waar het nou wel of niet verboden is om gezichtsbedekkende kleding te dragen, zoals een niqaab of een integraalhelm.



Dat leidde tot meerdere incidenten, waaronder in Limburg, waar een buschauffeur een vrouw met nikab de toegang tot een bus ontzegde en de politie liet bellen door de centrale. Hoewel dat volgens de richtlijnen van de vervoersmaatschappij was, had hij tegelijkertijd de bus niet mogen stilzetten: de chauffeur heeft een vervoersplicht ten opzichte van de andere passagiers. En hoewel de handhaving bij de politie ligt, heeft die al laten weten daar geen prioriteit aan te geven.