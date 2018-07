Minister maant bedrijven: Maak van een stage geen verkapt werk

Er bestaan strenge voorwaarden bij het aanbieden van een stage. Een van de belangrijkste is dat het leeraspect voorop moet staan. Verkapt werk, waarbij vooral de productiviteit centraal staat, is verboden. Toch komen er uit het onderzoek verontrustende trends naar boven.



Hoewel de onderzoekers geen keiharde cijfers kunnen geven over het aantal gevallen van stagemisbruik, concluderen ze wel dat er een 'dunne grens bestaat tussen een echte stage en regulier werk'. Zo blijkt dat - op basis van de opvattingen van stagiairs - bij 55 procent van de stages de focus niet op leren maar op werken lag. Ook had 51 procent het idee een werkplek te hebben die normaal gesproken door een betaalde werknemer zou worden bezet. Een derde vindt dat er sprake is van een reguliere baan. Maar liefst 75 procent heeft het idee hetzelfde werk te doen als de andere medewerkers van het bedrijf.



Stages worden vooral in de ‘geestelijke gezondheids- en verslavingszorg’ en binnen advisering en dienstverlening de branches ‘research’, ‘architecten en ingenieurs’ en ‘reclame en design’ aangeboden. Met uitzonder van 'research' zijn dat ook precies de branches waarover de inspectie de meeste meldingen van vermeend stagemisbruik ontvangt.