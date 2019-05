Minister loopt mee: 'Zo! Laten we maar eens wat boeven gaan vangen!’

‘Zo! Laten we maar eens wat boeven gaan vangen!’’ zegt minister Sander Dekker op het hoofdbureau van de politie in hartje Rotterdam. Hij geeft er een vette knipoog bij, maar het enthousiasme is niet gespeeld.



Met agenten Shaddy en Remco doet de bewindsman twee adressen aan. Daar zouden twee heren moeten wonen die nog forse boetes hebben openstaan. Zoals de 39-jarige Abdel, die nog een boete van 349 euro moet betalen. ,,Oh, het gaat dus niet om iemand die een maandenlange celstraf open heeft staan’’, zegt Dekker ietwat beteuterd. ,,Nee, heel gevaarlijke klanten leek ons niet handig als we met de minister op pad gaan. Maar we gaan wel dat geld ophalen’', zegt Shaddy lachend. Dekker: ,,Nou, ook goed. Die boete moet immers ook betaald worden.’’



Voorheen was het een hele beproeving om openstaande celstraffen of boetes ‘te innen’, weet agent Remco. De politie werkte met verschillende registers, waardoor het talloze manuren kostte om ‘voortvluchtigen’ na te jagen. Het gaat daarbij - anders dan de naam doet vermoeden - niet om criminelen die na hun misdaad nog opgespoord moesten worden, maar juist om personen die al veroordeeld zijn. Heel vaak worden die niet linea recta naar een gevangenis gebracht, maar wordt er een datum afgesproken om de straf uit te zitten. Of komt er een acceptgiro over de post. Probleem: een heel aantal komt niet opdagen of gooit de boete weg.