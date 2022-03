Minister keurt stikstofberekening Lelystad Airport en Schiphol af

Dat bevestigen bronnen aan EenVandaag. Actiegroep SATL, die tegen de opening van Lelystad Airport is, claimde eind 2019 al dat de stikstofberekeningen van het vliegveld niet klopten. Door de luchthaven was gerekend met een veel te hoge temperatuur van de uitstoot van vliegtuigen. Daardoor stijgen de uitlaatgassen op, vermengen ze zich en slaan ze over een veel groter oppervlak neer. Het resultaat: de hoeveelheid stikstof die in de natuur terechtkomt is op papier kleiner. Gunstig voor Lelystad Airport, want de berekende stikstofneerslag werd hierdoor zo laag dat er geen vergunning hoefde te worden aangevraagd, maar slechts een melding hoefde te worden gedaan.

Het nieuwe kabinet stelde het besluit over Lelystad Airport eind vorig jaar uit. Pas in 2022 zal Rutte IV een definitieve beslissing nemen over de opening van het vakantievliegveld in Flevoland. De regerende partijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie stelden eerder dat er rond de luchtvaart “diverse uitdagingen” spelen op het gebied van stikstof, fijnstof, geluidsoverlast en de kwaliteit van de leefomgeving. Maar de partijen willen ook dat Nederland, mede door de positie van Schiphol, voor grote bedrijven aantrekkelijk blijft.

10 miljoen verlies

Luchthaven Lelystad Airport leed vorig jaar een verlies van 10 miljoen euro. Dat was circa 1 miljoen euro meer dan een jaar eerder, zo valt te lezen in het jaarverslag van Schiphol, dat eigenaar is van het regionale vliegveld. Lelystad Airport is al volledig ingericht op het afwikkelen van vakantievluchten om daarmee Schiphol te ontzien, maar is nog altijd niet open als overloopluchthaven. Daardoor worden er al wel kosten gemaakt, maar worden deze nog niet terugverdiend. Voorstanders stellen dat de vakantieluchthaven veel banen zal creëren.

De beslissing om van Lelystad een overloopluchthaven te maken stamt al uit 2008. De opening van Lelystad was door de coronacrisis al uitgesteld en liep mede door de trage voortgang van de formatie verdere vertraging op. Ook het politieke draagvlak voor de capaciteitsuitbreiding voor de Nederlandse luchtvaart is de laatst tijd flink afgenomen. Volgens Schiphol is het risico dat de luchthaven helemaal niet open zal gaan gering. Daarmee was het vorig jaar niet nodig op de luchthaven af te schrijven.

Natuurvergunning

De bedoeling is, als Lelystad open gaat, dat er jaarlijks maximaal 45.000 vliegbewegingen plaatsvinden. Maar volgens een eerdere ontwerpvergunning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij zou dit op basis van de wet op de natuurbescherming om maximaal 10.000 vluchten gaan. Lelystad Airport behoorde tot de bedrijven die voor uitbreiding geen natuurvergunning nodig hadden onder het vroegere stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waar de Raad van State in mei 2019 een streep door zette. Die vergunning is achteraf dus wel nodig.

Royal Schiphol Group, eigenaar van Lelystad Airport, hoopt dat het kabinet snel een knoop doorhakt over de opening. ,,In principe is Lelystad Airport er klaar voor”, zei woordvoerder Hans van Kastel begin vorige maand tegen deze site. ,,Zodra het besluit wordt genomen over opening, zijn er nog een paar zaken te regelen. Denk bijvoorbeeld aan winkels en horeca.”



Over de 32 miljoen euro die in de toekomst nog geïnvesteerd moet worden, zei Van Kastel: ,,Dat zijn gedateerde cijfers uit 2014. Nieuwe cijfers delen we op dit moment niet. Zodra opening duidelijk wordt, beoordelen we dan wat de marktomstandigheden zijn en volgt er een aanbesteding.”

De afgelopen jaren is er voor ruim 200 miljoen euro geïnvesteerd in Lelystad Airport. Er kwam een nieuwe terminal, een grote parkeerplaats, de start- en landingsbaan werd verlengd en de verkeerstoren verhoogd.

Schiphol

Er zijn grote problemen bij het toekennen van een natuurvergunning voor Schiphol. Om te voldoen aan de regels voor de huidige situatie, met jaarlijks maximaal 500.000 vluchten, zijn volgens ingewijden grote offers nodig: óf het aantal vluchten moet drastisch omlaag, of het aantal boeren in de omgeving.