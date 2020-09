Minister Hugo de Jonge op matje over overvolle coronateststraten

,,De minister is gevraagd met spoed de Kamer te informeren over de actuele situatie’’, meldt VVD-Kamerlid Hayke Veldman. Aanleiding is de berichtgeving over het gebrek aan plekken bij de GGD’en voor coronatesten. ,,Deze berichten zijn zeer zorgelijk’’, stelt ook ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber. ,,Snel testen is van belang om het virus onder controle te krijgen. Het helpt niet als mensen lang moeten wachten en dat is ook demotiverend.’’ Daarom hebben verschillende Kamerfractie het kabinet gevraagd snel met oplossingen te komen.