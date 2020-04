Minister Hoekstra onder CDA-stemmers het meest gewild als nieuwe lijsttrekker

Het CDA is sinds het vertrek van Sybrand Buma op zoek naar een nieuwe partijleider. Hoekstra en De Jonge gelden als de belangrijkste kandidaten. De partij heeft nog niet bepaald hoe ze de nieuwe lijsttrekker benoemen. In het verleden werd er onder de leden wel een lijsttrekkersverkiezing gehouden, maar of dat nu weer gebeurt is nog niet besloten . De volgende verkiezingen staan gepland in maart.

Coronacrisis

De populariteit van de twee ministers is gestegen sinds de coronacrisis. 65 procent van de CDA-achterban geeft aan positiever te zijn gaan denken over De Jonge. Hij heeft de regie over de corona-aanpak gekregen na het aftreden van zorgminister Bruno Bruins. Het vertrouwen in Hoekstra is bij nog iets meer CDA-stemmers gestegen (68 procent).



Ondervraagden geven aan dat ze zijn houding in de discussie met Zuid-Europa over eurobonds waarderen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zakt juist weg in de peiling en staat op een derde plaats met 9 procent van de stemmen. Keijzer hintte er eerder op ook een gooi te willen doen naar het lijsttrekkerschap.



De Jonge gaf vorige maand nog aan geen trek te hebben in een interne verkiezing. Hij vreest dat dat zal leiden tot verdeeldheid. De Jonge ziet liever dat het partijbestuur een kandidaat naar voren schuift. ,,Als Wopke Hoekstra de beste is, dan moet hij het doen. Als ik misschien de beste ben, moet ik het doen.’’