Minister Hennis kan vandaag maar één ding doen

analyseHet zijn de spannendste momenten in het leven van een politiek journalist: de dag dat het politieke lot van een minister of staatssecretaris wordt bezegeld. Sinds 1986 heeft AD-verslaggever Jan Hoedeman precies 31 bewindslieden min of meer gedwongen zien vertrekken. Hij verwacht dat minister Hennis van Defensie vandaag nummer 32 wordt .

Vaak hangt er op dergelijke dagen een wildebeestenlucht op het Binnenhof. Vandaag is dat niet het geval, omdat er geen twijfel is. Het is een politiek ritueel dat moet worden voltrokken. Hennis wordt nummer 32. Zelfs aan de formatietafel is het geen gespreksonderwerp. De toekomstige coalitiefracties kunnen hun eigen afweging maken over het lot van Hennis. Mocht Hennis het tot een stemming laten komen, dan kunnen CDA, D66 en de ChristenUnie hun handen van haar af trekken, zonder dat de VVD hen kwaad aankijkt.



Waarom zou minister Jeanine Hennis moeten aftreden? Voordat we overgaan tot de feiten, beginnen we met een sfeerbeeld. Vorige week vrijdag bij het uitgaan van de ministerraad blikt Hennis op het ministerie van Algemene Zaken bozig naar een parlementair journalist. Die becommentarieerde de avond ervoor in Pauw de kwestie van de ondeugdelijke granaten die twee militairen het leven kostte. Dan krijgt Hennis te horen dat de verslaggever in kwestie het juist voor haar opnam. Vervolgens geeft ze – verblijd – de journalist in kwestie een zoen.

Volledig scherm Jan Hoedeman. © RV Hennis zou de eer aan zichzelf moeten houden om persoonlijke en politieke redenen. Om te beginnen ligt het loodzware rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) sinds eind juni op het bureau van Hennis. Het beeld in de publieke opinie is een jaar lang geweest dat de militairen hadden geklungeld. Niets bleek minder waar. Ze bleken met materiaal op pad te zijn gestuurd dat haperde en dat was intern bekend.

Nabestaanden

Quote Hennis verdient de zweepslag van de ministeriële ver­ant­woor­de­lijk­heid Aan de vooravond van het politieke debat komt naar buiten dat Hennis haar excuses aan de nabestaanden heeft aangeboden. Per telefoon. Een bewindsvrouw die voor haar troepen staat, gaat daar zelf langs.



In de periode dat het rapport op haar bureau ligt, lijkt Hennis zich niet om de nabestaanden te bekommeren, maar alleen om haar eigen toekomst. Bij BNR laat ze zich enkele weken voor publicatie van het OVV-rapport luchtigjes ontvallen dat het haar zou verbazen als ze niet in het volgende kabinet terugkeert als minister. In de VVD-top ergert men zich aan haar gedrag in de slotfase van de kabinetsformatie.



De manier waarop Hennis bij het naar buiten komen van het OVV-rapport reageert, is een aanfluiting. 'Niet aftreden, maar optreden' is haar oneliner. Zegt de bewindsvrouw van een departement dat nog te eigenwijs is om te erkennen dat de mortiergranaten verroest waren.

Tenenkrommend

Hier openbaart zich de politieke reden waarom Hennis moet terugtreden. Zoals OVV-voorzitter Joustra als ervaringsdeskundige na drie onderzoeksrapporten de cultuur schetst van het ministerie: nooit in staat een fout te erkennen, maar met een vermoeid gezicht de onwetende buitenstaander nog eens een keer uitleggen waarom het heel anders zit dan zij denken. Dat verdient de zweepslag van de ministeriële verantwoordelijkheid. Daar is een nieuwe bewindspersoon nodig die korte metten maakt met militair-ambtelijk denken dat zó defensief is, dat het een begin van gezond verstand in de weg staat.

Dan zendt RTL een tenenkrommend filmpje uit waarin zichtbaar is dat de minister wankelt van de zenuwen en niet in staat is een goed antwoord te formuleren op een eenvoudige vraag. Kort ervoor heeft ze haar eigen persbericht gerectificeerd. De zin dat het rapport 'hard is aangekomen’ wordt eruit gehaald, vijftien minuten na het eerste persbericht.