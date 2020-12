Minister Grapperhaus: Een jaartje geen vuurwerk is echt niet zo'n opoffering

Grapperhaus zegt in een interview met deze site: ,,We moeten accepteren dat deze jaarwisseling anders gaat zijn dan normaal. Het is een beetje een oorlogsjaar.”

De minister maakt zich zorgen over toenemend geweld tegen hulpverleners. Dit jaar noemt hij ‘extra spannend’ omdat voor het eerst vuurwerk verboden is, kroegen gesloten blijven en er geen feesten of georganiseerde vuurwerkshows gehouden worden.

Grapperhaus heeft ‘weinig begrip’ voor ‘een klaagzang’ hierover. Het verbieden van ‘dat knalfeestgedoe’ is volgens hem ‘echt niet zo’n opoffering’. ,,Als we dát al niet kunnen opbrengen. Het is een klein offer.”

Beschamend gedrag

Hij maakt zich er zorgen over dat er ongeregeldheden uitbreken en dat hulpverleners belaagd worden. ,,Dat beschamende gedrag wordt steeds erger en het worden steeds meer mensen. Er is een horkerigheid en onbeschaafdheid tegen hulpverleners ontstaan.”

Volgens de minister wordt ‘lik-op-stuk’ gegeven tijdens de jaarwisseling. De politie heeft al laten weten twee keer zoveel agenten in te zetten als in een normale oudejaarsnacht. Volgens de Amsterdamse hoofdcommissaris Frank Paauw gaat het ‘een moeilijke nacht worden’. ,,De lontjes zullen korter zijn. Er zijn mensen die het gevoel hebben dat oud en nieuw hen is ontnomen.”

Snelrecht

Grapperhaus wil dat relschoppers nog ‘voor februari’ zijn berecht, als dat via snelrecht mogelijk is. Hij wijst verder naar het taakstrafverbod dat wordt uitgebreid. Hierdoor wordt het voor rechters moeilijker om taak- of werkstraffen op te leggen als er sprake is geweest van agressie of geweld tegen hulpverleners. Nu al is er zo’n wet als het gaat om ernstige geweldszaken of seksuele misdrijven, al wordt die soms omzeild door rechters door één dag cel op te leggen.

Grapperhaus: ,,Voor deze jaarwisseling komt de wetswijziging te laat, maar het signaal is duidelijk: ik vind als je een hulpverlener agressief bejegent of zelfs molesteert, ga je de bak in. Punt.”

De komende jaarwisseling wordt spannend nu een vuurwerkverbod geldt en veel Nederlanders alle coronamaatregelen zat zijn. Lees hieronder het volledige interview met minister Ferd Grapperhaus. ,,Het is een beetje een oorlogsjaar. Later kun je het aan je kleinkinderen vertellen.”

Volledig scherm Portret van minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. © Marco De Swart