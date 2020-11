Minister gaat in begroting ‘harken’ naar geld om theater te redden

,,Ik ga met een gebaksvorkje door mijn begroting heen en kijk of ik voldoende geld naar boven kan harken’’, beloofde Van Engelshoven. Ze zal de Tweede Kamer ‘binnen een week’ informeren over haar financiële zoektocht.

SP, GroenLinks en PvdA wilden per amendement 1,4 miljoen euro vrijmaken om het Amsterdamse Frascati en PLAN Brabant, dat zich eveneens richt op het ontwikkelen van jong talent, te redden. De drie linkse partijen wilden dat bedrag weghalen bij het internationaal cultuurbeleid. Dat ziet Van Engelshoven echter niet zitten. ,,U haalt geld weg door een streep te zetten door internationaal cultuurbeleid.” Ze wees erop dat dat geld ook naar EYE gaat en het nationaal archief.

Wel zei ze de vraag uit de Kamer te begrijpen. In een interview met Het Parool zei Van Engelshoven zaterdag ook al dat ze ging kijken hoe ze de problemen ‘kon oplossen’. Voor de zomer werd bekend dat Frascati Producties goed werd beoordeeld door de Raad voor Cultuur, maar vanaf volgend jaar toch geen rijkssubsidie meer krijgt omdat het geld op was. Wel zou het productiehuis nog een overbruggingssubsidie van zes maanden krijgen vanwege de coronacrisis, maar dat is volgens artistiek directeur Mark Timmer niet voldoende.

Sprokkelen

Bij Frascati vinden net-afgestudeerden van de toneelscholen vaak hun eerste baan. Opleidingen en de theatersector luidden daarom de noodklok: als Frascati zou sluiten, kunnen deze jonge talenten nergens terecht. ,,Voor relatief weinig geld kunnen we dit probleem oplossen,” stelde SP-Kamerlid Peter Kwint. Van Engelshoven zei de Kamer ‘gehoord’ te hebben. Ook zij had de zorgen in de sector over Frascati meegekregen. Ze benadrukte dat zowel Frascati Producties als PLAN Brabant schoolverlaters uit ‘het hele land – vrij van genre – een kans geven’

Quote Voor relatief weinig geld kunnen we dit probleem oplossen Peter Kwint, SP Dat de minister het geld op een andere manier bij elkaar wil sprokkelen, vindt Kwint ‘prima’. ,,Graag zelfs.” VVD-Kamerlid Zohair El Yassini zei Frascati het geld ‘te gunnen’ maar waarschuwde wel: de Kamer moet er ‘geen gewoonte’ van maken om instellingen waarbij de cultuurfondsen besluiten geen subsidie toe te kennen, toch overeind te houden. ,,Dat iedereen die maar een beetje lobbyt tóch geld krijg.” Zijn coalitiepartners D66 en CDA bleken het daar niet mee eens te zijn. Nadat Van Engelshoven al had toegezegd geld te zoeken, dienden de twee partijen een motie in waarin zij de minister oproepen om in gesprek te gaan met Frascati en PLAN Brabant ‘om een oplossing te vinden’.



Van Engelshoven wil ook kijken hoe zij De Parade ‘in deze tijd overeind kan houden’. Het rondreizende theaterfestival wordt niet door het rijk gesubsidieerd, maar mogelijk kan het Kickstart Cultuurfonds of een gunstige lening soelaas bieden. Ze benadrukte dat financiering ingewikkeld is, omdat op De Parade theatermakers optreden die wel worden gesubsidieerd.

‘Doorsijpeleffect’

De D66-bewindsvrouw constateerde tijdens het debat over haar cultuurbegroting tevreden dat er brede steun is in de Kamer voor haar steunpakketten voor de sector. De miljoenen uit het tweede steunpakket moeten met name bij de makers terechtkomen en niet bij de theaters en musea.

Met name linkse partijen vroegen zich wel af of het geld goed terechtkomt. Volgens de plannen van Van Engelshoven moet het steungeld via instellingen terechtkomen bij zzp’ers in de cultuur. Maar bestaat dat ‘doorsijpeleffect’ wel echt, vroeg GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge zich af.

Volgens Van Engelshoven gebeurt dat wel. Met het geld moeten theaters, gezelschappen en musea opdrachten geven voor nieuwe voorstellingen en tentoonstellingen. ,,Producenten zijn zich ervan bewust dat ze voor de kwaliteit afhankelijk zijn voor de hele keten, ook op langere termijn.” Het is daarmee in hun eigen belang om ook met nieuwe opdrachten freelancers te steunen, aldus de minister.

Primark

SP-Kamerlid Kwint wilde weten waarom het kabinet begin deze maand besloot musea, bibliotheken, bioscopen en theaters twee weken te sluiten ‘terwijl de propvolle Primarks wel open konden blijven’. Volgens Van Engelshoven had dat te maken met het tegengaan van ‘verplaatsingen’ van mensen. Die boodschap, zo stelde ze, laat zich moeilijk combineren met ‘een avondje uit’.

Volgens Kwint laat die boodschap zich net zo min combineren met een middagje Primark of vakantie naar Curaçao. Van Engelshoven: ,,De ene zegt dat de horeca open moet, de ander wil dat het amateurvoetbal weer begint. Ik zou zelf graag zien dat er meer kan in het hoger onderwijs en op het mbo. Maar deze crisis leidt nu eenmaal tot pijn in heel veel sectoren.”

