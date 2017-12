Minister en NVJ pal achter Nederlandse cartoonist

Oppenheimer is blij met de steun, maar vindt tegelijkertijd dat Grapperhaus niet ver genoeg gaat. ,,Ik had heel erg het idee dat de minister geen haarbreed meer wilde zeggen dan dat hij moest zeggen. Hij heeft juridisch netjes binnen de kaders geantwoord”, aldus de cartoonist, die grinnikend opmerkt dat hij graag een retweet van de cartoon door de bewindsman had gezien. ,,Ik zie het liefst dat Grapperhaus of zijn collega Zijlstra protest aantekent tegen deze gang van zaken. Er is maar heel mager diplomatiek contact tussen Nederland en Turkije, en dat heeft ook een reden natuurlijk.”



Ondanks dat de kwestie formeel tussen Turkije en Twitter speelt, ervaart Oppenheimer naar eigen zeggen wel de gevolgen. ,,Ik krijg op dit moment alle Erdogan-trollen achter me aan”, aldus de cartoonist, die niet in details wil treden. ,,De autoriteiten houden zich daar mee bezig.” Oppenheimer vindt dat hier wel degelijk een taak van de minister ligt. ,,Hij moet in de gaten houden of Erdogans volgelingen door opruiing vanuit Istanboel en Ankara dingen doen waar het Openbaar Ministerie mee aan de slag moet.”



Oppenheimer, die desalniettemin ‘van links naar rechts’ steunbetuigingen heeft gekregen van de politiek, benadrukt dat er vaker conflicten zijn met Turkije. ,,Het gaat niet om een akkefietje met Albanië of Tajikistan. Het gaat om een land waarmee Nederland en Europa al langer mee in de clinch ligt. Ik zou het van ballen vinden getuigen als de politiek niet alleen in tijden van verkiezingen stevig optreedt, maar ook wanneer er net een nieuw kabinet geformeerd is."



Dat de cartoonist vandaag opnieuw een cartoon wijdt aan de zaak, moet niet gezien worden als een persoonlijk statement. ,,Het is heel simpel: dit was het belangrijkste nieuws van gisteren. Ik kijk daar heel sec naar.”