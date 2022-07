Minister Dijkgraaf wil meldpunt voor wetenschappers: ‘Bedreigingen doen me pijn in mijn hart’

Spoedproce­du­re in Kamer om alsnog vrijgeven appjes De Jonge in Sy­wert-deal

De Tweede Kamer gaat zich buigen over de vraag of het ministerie van Volksgezondheid (VWS) alsnog moet worden gedwongen berichtenverkeer over de Sywert-deal vrij te geven. Het gaat onder meer om appjes van ex-minister Hugo de Jonge en topambtenaren. Het ministerie weigert dat tot dusver en betaalt liever een dwangsom, die inmiddels is opgelopen tot 15.000 euro.

18 juli