Minister Dennis Wiersma stapt op: ‘Met pijn in het hart’

Volgens Wiersma was het besluit niet makkelijk, maar ‘een niet te vermijden gevolg van de afgelopen periode’, zo schrijft hij in een verklaring op Twitter. ‘De afgelopen maanden waren heftig. In de eerste plaats voor de mensen die ik heb gekwetst.’ Voor hen, schrijft hij, ‘blijft mijn deur altijd openstaan'.

Hij benadrukt opnieuw dat hij ‘soms te scherp’ was. ‘Ik heb me niet neergelegd als iemand zei dat iets niet kon. Ook als ze dat herhaaldelijk zeiden. Dan bleef ik duwen, soms ook op een te felle manier.’ Maar hij zegt ook dat hij de afgelopen weken in de media voorbeelden heeft gezien die hij niet herkent. Daar, schrijft hij, is hij ‘bewust’ niet op ingegaan. ‘Ik wilde herstellen van relaties, goede gesprekken voeren met collega’s en het werken aan mijzelf vooropstellen.’

Dat kan hij nu niet meer. ‘Ik merk nu dat ik in een situatie ben beland waarin het niet meer uitmaakt wat er gebeurd is en wat mijn toon en intentie was. Ik vind dit geen gezonde uitgangspositie. De kramp die daar het gevolg van is, is uiteindelijk voor niemand goed.’ Volgens Wiersma vraagt het onderwijs om ‘een daadkrachtig bestuurder die orde op zaken stelt’. Hij vertrekt ‘met pijn in het hart’.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Premier Mark Rutte vindt het ‘enorm spijtig’ dat Wiersma vertrekt. ,,We verliezen als kabinet iemand die zich met hart en ziel voor het onderwijs inzette.” Robbert Dijkgraaf, ook onderwijsminister, is zijn ambtsgenoot erkentelijk. ,,Bedankt voor alles dat je voor het onderwijs hebt gegeven, fijne collega. Ik ga je missen.”

Wiersma's eigen partij, de VVD, zag gisteren nog geen reden voor zijn vertrek. Toen kwam een nieuw incident, van vorige week maandag, aan het licht. Tijdens een congres waar 25 jaar praktijkonderwijs werd gevierd, zou tijdens een gesprek ‘een onplezierig incident’ hebben plaatsgevonden met een medewerker van de sectorraad praktijkonderwijs, die zich ‘mondeling en fysiek geïntimideerd’ zou hebben gevoeld.

Fractieleider Sophie Hermans zei daarop dat zij wilde dat Wiersma in gesprek zou gaan met de sectorraad, zoals Wiersma zelf ook had aangeboden. ,,Dat gesprek moet nu eerst plaatsvinden’’, zei Hermans. Het is niet duidelijk of dat gesprek voor zijn aftreden ook heeft plaatsgevonden. Nu laat de fractieleider weten via Twitter ‘respect’ te hebben voor het moeilijke besluit van Wiersma. ‘We verliezen een uitstekende minister van Onderwijs. Ik wens Dennis alle goeds voor de toekomst.’

Wiersma (37) was eerder staatssecretaris van Sociale Zaken en VVD-Kamerlid. Op beide werkplekken zou hij als ‘een hork’ tegen medewerkers tekeer zijn gegaan, bleek achteraf. Voor hij de overstap maakte naar de politiek was Wiersma voorzitter bij vakbond FNV Jong en vicevoorzitter bij de Landelijke studentenvakbond (LSVb). Als minister ging hij over basis- en middelbare scholen. Zelf was hij een ‘stapelaar’ en ging hij achtereenvolgens naar de mavo, havo, hogeschool en universiteit.

Respect

De PO-Raad (primair onderwijs) dankt Dennis Wiersma voor zijn inzet voor het funderend onderwijs. ‘Wij respecteren zijn besluit om het ministerschap neer te leggen. We hopen dat de coalitiepartijen snel een opvolger vinden, zodat we verder aan de slag kunnen met de grote uitdagingen in onze prachtige sector.’ De VO-raad (voortgezet onderwijs) laat weten: 'Gezien de aanhoudende stroom publicaties was het aftreden van minister Wiersma onvermijdelijk.’

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: