Minister denkt aan meldpunt voor suïcidale boer

Dat schrijft minister Schouten zaterdag in een brief aan de Tweede Kamer. Schouten merkt dat boerderijbezoekers vaak niet zelf in staat zijn om een gesprek te voeren met een agrariër met psychische problemen, maar dat deze bezoekers van de boerderij wel zou kunnen doorverwijzen naar mensen van de ggz.

Volgens actualiteitenrubriek Nieuwsuur, dat zaterdag over de kwestie bericht, nemen in de agrarische sector zorgen over zelfmoord onder boeren toe. Financiële zorgen, strenge milieuwetten en eenzaamheid zouden factoren zijn die boeren stress opleveren.

Registratie

In Nederland wordt niet bijgehouden wat het beroep is van mensen die zelfmoord plegen. In andere landen gebeurt dat wel. Volgens Nieuwsuur toont onderzoek in de landen om ons heen aan dat suïcide onder agrariërs beduidend meer voorkomt dan gemiddeld. In Frankrijk zou dat zelfs 22 procent hoger dan gemiddeld liggen.