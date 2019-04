Minister Dekker zal berouw tonen

Volledig scherm Michael P. © Facebook Hij lijkt het handboek voor deemoedige politici te kennen. Sander Dekker (Rechtsbescherming) nam vorige week de vereiste stappen voor damage control na drie genadeloze rapporten over Michael P.



Hij erkende dat er veel is misgegaan (‘een reeks fouten’). Kondigde maatregelen aan (‘we veranderen protocollen’). En kwam met ruiterlijke excuses, persoonlijk overgebracht aan de nabestaanden van Anne Faber.



In het debat over Michael P. vandaag moet blijken of die tactiek voldoende is. Het aantal fouten en de ernst waren ontluisterend. Culminerend in het verlof waarin Michael P. in 2017 de 25-jarige Anne Faber verkrachtte en doodde.

Brute verkrachting

P. kwam in 2010 vast te zitten na de brute verkrachting van twee tieners, maar kon geen tbs krijgen omdat hij psychiatrisch onderzoek weigerde. Punt is juist dat hij daarna te veel als patiënt werd gezien. Na zijn tijd in de gewone gevangenis, werd hij verplaatst naar een ggz-kliniek, maar daarbij werd de kiem gelegd voor een reeks fouten.

Zo werd cruciale informatie over zijn seksuele afwijkingen niet doorgegeven bij zijn overplaatsing. Mede omdat P. met een beroep op zijn ‘privacy’ zijn medisch dossier geheim kon houden. Zo wist de volgende behandelaar niet wat de vorige te weten was gekomen. Gevolg was dat hij al in 2017 met verlof kon, terwijl er eigenlijk geen goede ‘risicotaxatie’ lag. En zonder dat het Openbaar Ministerie daarin geraadpleegd was. Ofwel, zo concludeert de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, ‘zonder dat een inschatting is gemaakt in hoeverre P. een gevaar zou kunnen vormen voor de omgeving’.

Het verhaal van de drie rapporten naar de zaak is een schrijnende: er was een systeem, maar eigenlijk functioneerde het niet. Half ingevulde formulieren waren volgens de protocollen genoeg. Nergens ging een alarmbel af.

Verbeteringen

Dekker kondigde daarom vorige week al verbeteringen aan. Hij liet gevangenissen doorlichten en trok vorige week het verlof in van 21 gedetineerden van wie de risicoanalyses niet op orde waren. En op de lange termijn wil hij striktere regels dat informatie beter gedeeld wordt. Bovendien wil hij er per wet een einde aan maken dat bajesklanten hun medisch dossier geheim kunnen houden.

Vraag is wel of het de Tweede Kamer genoeg is. Nog vers in het geheugen liggen de zaken rond Bart van U., de moordenaar van Els Borst. Of de ‘metromoord’ in Amsterdam, waarbij de dader onterecht verlof kreeg. Stapels onderzoeken en analyses leverden eenzelfde beeld op als nu: instanties die langs elkaar heen werkten, of geblunder met protocollen die niet waterdicht bleken.

,,Het is bij herhaling dat er na zulke incidenten blijkt dat gewoon hele simpele, evidente verbeteringen moeten worden getroffen’’, zegt SP-Tweede Kamerlid Michiel van Nispen dus ook. ,,Ik wil van de minister weten hoe het kan dat er steeds weer gaten vallen.’’

Fouten

Dekker blijft daarbij nog wel gespaard, in ieder geval door de coalitiepartijen. Of zoals CDA’er Madeleine van Toorenburg het zegt: ,,Een nieuwe minister, die niet is ingewerkt, gaat de verbeteringen echt niet sneller door kunnen voeren.’’

Ook in de oppositie klinken naast harde ook milde woorden. De minister zit er nu bijna anderhalf jaar, de fouten rond P. waren toen al begaan of in gang, echode het gisteren.

Toch drong zich ook de vergelijking op met de nasleep van de Schipholbrand, of de dodelijke ongevallen in Mali. Ministers stapten toen op vanuit hun ‘ministeriële verantwoordelijkheid’, vanwege de ernst en de dodelijke afloop van die tragedies.