Minister Dekker wil weten of moslima kan scheiden

Als bijvoorbeeld een moslima haar man verlaat en een nieuwe relatie krijgt, is ze volgens islamitisch recht een overspelige vrouw. Dit kan ervoor zorgen dat ze wordt verstoten door familie, of zelfs eerwraak uitlokken.

Ook is het voor Iraanse vrouwen moeilijker om naar hun land van herkomst te reizen, want dat kan niet zonder toestemming van hun echtgenoot. Voor moslimmannen geldt dat allemaal niet: zij kunnen door driemaal 'ik verstoot u' te zeggen het huwelijk ontbinden. Bovendien mogen mannen binnen de islam meerdere vrouwen hebben. Binnen het jodendom kan één partner wel een scheiding aanvragen, maar dat moet dan ín Israël.

Rechtbank

De Haagse rechtbank oordeelde onlangs in zo’n zaak. Een moslima wilde scheiden van haar man, maar die weigerde dit. Het hof gelastte hem het huwelijk te ontbinden, omdat de man 'onrechtmatig' handelde tegen haar door het huwelijk in stand te houden.

Dekker zei daarom aanvankelijk dat er nu al wettige middelen zijn, maar hij wil gaan bekijken of er meer mogelijk is, omdat de uitspaak bij het Haagse gerechtshof alleen over die specifieke zaak ging.