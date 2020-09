Minister De Jonge draagt deel taken over

Momenteel voert De Jonge samen met minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) gesprekken over de werklast, zo bevestigen bronnen. Het is niet de bedoeling dat De Jonge zich nog uitsluitend met de corona-epidemie zal bezighouden. Wel is het de bedoeling dat een aantal van zijn andere taken overgaan naar Van Ark of Blokhuis.



De Jonge nam de infectieziektebestrijding over van voormalig minister Bruno Bruins toen hij dit voorjaar wegens oververmoeidheid zijn taken moest neerleggen. Dat kwam bovenop de portefeuille die hij al had, met onder meer de ouderenzorg. Hoewel Bruins werd vervangen door eerst interim-minister Martin van Rijn en later door Tamara van Ark, bleef die verdeling zo.



Nu de verwachting is dat De Jonge alleen maar meer tijd kwijt zal zijn aan het onderwerp corona, overleggen de bewindslieden op het ministerie over welke delen uit De Jonges takenpakket door een ander kunnen worden overgenomen.