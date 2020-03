Minister Bruins: We proberen de uitbraak klein te houden

In de dienstauto terug uit Brussel heeft minister Bruno Bruins even tijd voor een kort vraaggesprek, aan het eind van de week die gedomineerd werd door het snel stijgende aantal Nederlanders met het gevreesde coronavirus. Gisterenochtend overleed de eerste Nederlander, een man van 86 uit Hoeksche Waard. Met EU-collega’s sprak Bruins onder meer af om informatie over besmettingen sneller te delen en om medische hulpmiddelen niet op nationaal niveau te gaan ‘hamsteren’.



Waar staan we nu, met opnieuw een forse toename van het aantal patiënten?

,,Je ziet dat het overal heel erg druk is, we doen een groot beroep op de GGD’s, de huisartsen, de ziekenhuizen. Iedereen staat ‘vol aan’.”



Hoe lang houden we dat vol? Sommige experts zeggen al: het is bijna niet meer te behappen, we kunnen straks misschien niet meer elk geval controleren en onderzoeken.

,,Ik zeg: we zitten nog altijd in de fase waarin we proberen de uitbraak klein te houden, in te dammen. Zolang GGD’s genoeg mensen en tests hebben om de contactonderzoeken nog te doen, zolang het aantal buitenlandse brandhaarden niet enorm toeneemt, dan spreek je van deze zogenoemde ‘indamfase’. En daar wil je zolang mogelijk in blijven.”