Minister Bruins: Fatale listeriabesmetting vreselijk, voedsel nooit honderd procent veilig

Drie mensen zijn de afgelopen twee jaar overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van producent Offerman, maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag bekend. Twintig mensen raakten de afgelopen twee jaar besmet met de bacterie via de vleeswaren. Bruins prijst het ‘snelle ingrijpen’ van de Nederlandse Voedsel- En Warenautoriteit (NVWA), die de vleeswaren meteen heeft laten terugroepen uit de winkels en maatregelen heeft genomen. ,,De recall is een heel belangrijk middel, het bedrijf is ook aangesproken. Zij zullen de productiemethoden verbeteren, dat is van groot belang.’’

Risico's

,,Het is vreselijk als mensen ziek worden van eten. Eten moet veilig zijn in Nederland’’, aldus de bewindsman, die er direct bij zegt dat garanties niet bestaan. ,,Er zijn altijd voedselveiligheidsrisico’s, hoe klein ook. Daarom hebben we ook een RIVM en NVWA, want we willen ze wel opsporen.’’ Volgens hem is het belangrijk dat daarbij over langere periode ‘signalen’ worden verzameld. ,,Als je meer signalen hebt, kun je ook beter patronen leggen en kun je sneller de bron vinden.’’ En vind je de bron, dan kan je maatregelen treffen, besluit hij.