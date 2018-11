Minister Blok: Heel spannend of May het redt

Het lot van May ligt in handen van het Britse parlement. ,,Daar zijn de verhoudingen in beweging, daar gaat het om smalle marges’’, aldus Blok. Vier bewindslieden van het kabinet van May zijn inmiddels afgetreden omdat zij het oneens zijn met het concept-akkoord over de brexit. Dat geeft volgens Blok aan ‘hoe spannend het is’.



Blok zei vanmorgen tijdens het debat over de begroting voor het ministerie van Buitenlandse Zaken dat ‘brexit momenteel één van de belangrijkste buitenland-politieke ontwikkelingen is’. ,,Het is de inzet van mijzelf dat de Kamer de informatie tijdig krijgt, kan bestuderen en dat we daarna het debat aan kunnen gaan.’’



Het akkoord is volgens de bewindsman nog niet in kannen en kruiken. Hij houdt dan ook rekening met het scenario dat het alsnog mis gaat. De voorbereidingen voor een harde brexit gaan dan ook door, benadrukt hij. Het feit dat er een akkoord ligt noemt hij een ‘heel belangrijke stap’. Nederland en de andere EU-lidstaten gaan het 500-pagina dikke conceptakkoord nu bestuderen, voordat er een inhoudelijk reactie gegeven kan worden.