Minister Blok: Geen Koude Oorlog met Rusland

Er is geen nieuwe Koude Oorlog tussen het Westen en Rusland, maar het vinden van 'raakvlakken' blijft een uitdaging, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vandaag na een eerste gesprek met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov.

De Russen hebben herhaald te zullen meewerken aan de berechting van de daders van het neerschieten van vlucht MH17, aldus Blok tijdens een gemeenschappelijke persconferentie. MH17 stond bovenaan de lijst van gespreksonderwerpen, had hij vooraf aangekondigd.

Moskou heeft in het verleden steeds scherpe kritiek gehad op het onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. Dat gebeurde met een raket uit Rusland. Hij heeft Lavrov duidelijk gemaakt dat het pijnlijk voor de nabestaanden is dat de Russen het onderzoek naar de ramp steeds in twijfel trekken.

In een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken werd een dag eerder nog gerept over het 'vooringenomen' onderzoek naar de oorzaak van 'de crash van MH17'. Ook zouden de betrekkingen worden 'overschaduwd door de ongekende anti-Russische campagne in de Nederlandse media'.

Banden

Blok herinnerde aan de eeuwenlange nauwe banden tussen Nederland en Rusland. Hij heeft een ontmoeting voorgesteld van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) met de Russische vicepremier om te praten over het aanhalen van de economische banden.