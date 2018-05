Minister Blok: geen eerlijke verkiezingen Venezuela

'Sancties VS belediging voor Venezuela'

De Venezolaanse president Nicolás Maduro noemt de nieuwe sancties die de VS zijn land hebben opgelegd een belediging van de nationale waardigheid. Volgens Madura veroorzaken de sancties dat zijn volk lijdt.



Caracas heeft kort na het bekend worden van de Amerikaanse maatregelen een topdiplomaat op de Amerikaanse ambassade twee dagen de tijd gegeven om het land te verlaten. Zaakgelastigde Todd Robinson wordt verdacht van samenzwering tegen de Venezolaanse regering.



De Amerikaanse president Donald Trump kondigde gisteren de nieuwe sancties tegen Venezuela aan. Dat gebeurde een dag na de presidentsverkiezingen in het Midden-Amerikaanse land, waarbij de zittende president Nicolás Maduro werd herkozen. De VS erkent de uitslag niet.



Het is Amerikanen nu verboden om aan financiële transacties deel te nemen die te maken hebben met de Venezolaanse staatsschuld of met de schulden van staatsbedrijven.