Minister Blok: Britt en baby zo snel mogelijk uit Egypte halen

Britt (18) zit al twee weken vast in de Egyptische badplaats Hurghada nadat ze 26 augustus onverwacht was bevallen van een baby. Ze zegt niet te hebben geweten dat ze zwanger was. Terug naar Nederland kan ze niet, omdat de naam van de vader ontbreekt op het geboortebewijs. Daardoor krijgt ze van de Egyptische autoriteiten geen toestemming om het land uit te reizen. De vader van Yassin kent ze echter nauwelijks, ze heeft hem na een feestje in november nooit meer gezien.



Bloks ministerie heeft de Egyptische autoriteiten verzocht om ‘zo snel mogelijk mee te werken’. ,,Het is in handen van de Egyptische autoriteiten en wij hopen dat zij snel het geboortebewijs kunnen afgeven.” De Nederlandse ambassade heeft wel direct een noodpaspoort voor de baby verstrekt. Daarin ontbreekt echter de stempel die nodig is om het land te verlaten.



De moeder van Britt, Sylvia van Baarlen, stuurde een brief aan Blok met een noodkreet en een verzoek om hulp. ,,Ik heb de brief gelezen. Mijn mensen houden me goed geïnformeerd.”