Minister Blok bezoekt Moskou 'om kanalen open te houden'

In 2013 werd het Nederland-Ruslandjaar nog gevierd met een bezoek van Poetin aan Nederland. Daarna is de relatie in rap tempo bekoeld. In hetzelfde jaar had Moskou al forse kritiek op de arrestatie van een Russische diplomaat in Den Haag, omdat die 'stomdronken' zijn kinderen aan hun haren door het huis dan wel tuin had gesleept. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans bood daar later excuses voor aan, omdat diplomaten volledige immuniteit en onschendbaarheid genieten. Een week later werd een Nederlandse diplomaat mishandeld in zijn woning in Moskou.



Ook het voortslepende conflict over vlucht MH17 - dat een jaar later boven het oosten van Oekraïne werd neergehaald - doet de relatie geen goed. Later onderzoek wees uit dat de raket waarmee het vliegtuig werd neergehaald uit Rusland afkomstig was. Moskou uitte weer kritiek op dat onderzoek. Uit eigen onderzoek blijkt dat Rusland er niets mee te maken heeft, stelt de Russische Federatie. Het onderzoek zou 'partijdig' verlopen.



Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) stelde vorig jaar dat Nederland een doelwit is van onder meer Russische inlichtingendiensten, die allerlei nepnieuws verspreiden. Rusland ontkent.



Na de aanslag op de Russische ex-spion Sergej Skripal en diens dochter in Groot-Brittannië begin vorige maand zetten een reeks landen Russische diplomaten uit. Ook Nederland zette twee diplomaten uit, het volgende 'onvriendelijke gebaar' van ons land naar Rusland, aldus de Russische ambassade. In reactie werden vorige week twee Nederlandse diplomaten uit Rusland gezet.