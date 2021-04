Minister: BKR-registratie studieschuld afschrikwekkend: ‘Gaan we dus niet doen’

‘Ik herhaal het nog maar een keer: het kabinet vindt het belangrijk dat lenen voor elke student toegankelijk blijft, zodat iedereen kan blijven studeren. Een BKR-registratie van de studieschuld kan een afschrikwekkende werking hebben, gaan we dus niet doen’, laat Van Engelshoven weten op Twitter.



Tegen de aanbeveling van de AFM was ook studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) al in het geweer gekomen. Volgens ISO zou een BKR-registratie van de studieschuld studenten nog verder van de koop van een starterswoning brengen. ,,Het leenstelsel en de huidige woningmarkt zijn op zichzelf al genoeg reden tot zorgen voor studenten, we moeten hen niet nog verder afrekenen voor het feit dat ze moeten lenen voor hun studie’’, zei ISO-voorzitter Dahran Çoban. ,,BKR-registratie van studieschulden breekt beloftes gedaan bij de invoering van het leenstelsel, een stelsel waardoor het kopen van een huis al enorm lastig is voor studenten.’’