Minister bij slavernijherdenking: ‘Spijt en berouw zijn niet genoeg’

Dat zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) namens het kabinet in haar speech tijdens de herdenking van het slavernijverleden. ,,Zolang de ene Nederlander de andere discrimineert, op basis van zijn of haar huidskleur, zijn we nog elke dag getuigen van een vreselijk verleden.”

Discriminatie wordt, stelt de D66-bewindsvrouw, ‘onvoldoende erkend en doorbroken’. ,,De stille, witte meerderheid wordt nerveus als het woord ‘racisme’ valt. Dat is van tóen, zeggen we. Toen was het er óók, wil ik daarvan maken.”

Oproep excuses

GroenLinks-leider Jesse Klaver had premier Mark Rutte vorige maand opgeroepen om excuses te maken voor de rol die de regering bij de slavernij heeft gespeeld. Vorig jaar sprak minister Wouter Koolmees namens de regering ‘diepe afschuw, berouw en spijt’ uit.

Excuses kwamen er ook woensdag niet, hoewel er in het Oosterpark wel toe werd opgeroepen. Wel zei Van Engelshoven dat spijt betuigen niet genoeg is. ,,Willen we hier samen bezinnen op wat achter ons ligt, en willen we als Nederlanders van nu sámen de toekomst kleuren, dan zijn spijt, berouw en schaamte voor een gruwelijk verleden niet genoeg.”

Begrip en verbinging

Tegelijkertijd wil zij wie nu leeft ‘niet direct verantwoordelijk houden voor wat al generaties achter ons ligt’. ,,We kunnen de machthebbers van lang geleden niet meer tot de orde roepen. Maar wat onze voorouders heeft verdeeld, mag óns niet blijven scheiden.”

Van Engelshoven riep op tot ‘gesprek, begrip en verbinding’ en verwees naar de Amerikaan George Floyd, die omkwam door politieoptreden. Bij de protesten die daarna wereldwijd ontstonden, zei zijn tante dat ze er ‘een wereldwijde familie bij had gekregen’. ,,Dat is er eentje van verzoening”, aldus Van Engelshoven. ,,Alleen zo ontstaat er ruimte om het beter te doen. Alleen via deze weg is er hoop op een toekomst zonder racisme en discriminatie.”