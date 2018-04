Na rel ING-topman: beloningen topbankiers aan banden leggen

De minister wil onderzoeken of een deel van het vaste salaris kan worden teruggevorderd als een bank ineens staatssteun nodig heeft. Zo draaien bestuurders ook zelf op voor hun falende bedrijf. Op dit moment kan dat al bij bonussen. Daarnaast wil het kabinet dat bestuurders die hun beloningen in aandelen krijgen, die een aantal jaar niet mogen verkopen. Dit moet voorkomen dat de bankiers de winst van het bedrijf proberen te verhogen, voor het eigen gewin. Hoekstra wil ook dat de financiële ondernemingen uitleggen hoe hun salarisbeleid zich verhoudt tot de maatschappelijke functie van het bedrijf.

Ophef

Het pakket maatregelen is een reactie op de ontstane ophef over de enorme salarisverhoging van 50 procent voor ING-topman Ralph Hamers. Dat is volgens de bank gerechtvaardigd omdat Hamers, in vergelijking met wat banktopmannen verdienen in het buitenland, al jaren wordt onderbetaald.

Vertrouwen

Hoekstra benadrukt in de brief dat vertrouwen in de bankensector cruciaal is. ,,De sector heeft weliswaar serieuze stappen gezet, onder meer met de introductie van de bankierseed of -belofte en het tuchtrecht, maar het is evident dat er nog veel moet gebeuren."