Minister Bas van ‘t Wout is niet de enige politicus aan het Binnenhof die overspannen thuis zit

Minister Bas van ’t Wout (Economische Zaken) werd het te veel. Vorige week donderdag meldde hij zich ziek voor de ministerraad van vrijdag. Tijdens het pinksterweekeinde bleek er meer aan de hand. De VVD’er is overspannen. Minstens drie maanden zal hij rust moeten houden.



De mededeling die de Rijksvoorlichtingsdienst gisteren uitdeed, is opvallend. Sinds minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vorig jaar maart letterlijk door zijn hoeven zakte in de Tweede Kamer en op doktersadvies rust nam, is het taboe op burn-outs verdwenen in Den Haag. Sindsdien zat bijvoorbeeld D66-Kamerlid Rens Raemakers overspannen thuis en op dit moment geldt dat ook voor twee CDA-Kamerleden: Pieter Omtzigt en Harry van der Molen.



Voor die tijd haakten politici ook weleens voor langere tijd af, maar niemand gaf toe overspannen te zijn. Toenmalig GroenLinks-Kamerlid Zihni Özdil moest in de vorige kabinetsperiode ook rust nemen. ,,Van mij hoefde het niet aan de grote klok te worden gehangen dat ik een burn-out had’’, vertelt hij. ,,Maar toen ik er vragen over kreeg, heb ik het wel eerlijk gezegd. Na een paar maanden kwam ik terug in de Kamer en spraken veel collega’s, ook heel ervaren Kamerleden, me aan en vertelden dat zij er ook last van hadden gehad.’’