Minister Adema: ‘Zelf ook vraagtekens bij opdoeken hertenkampen’

Zo’n 180 lokale VVD’ers willen via een motie op het landelijke congres komende zaterdag afdwingen dat hun partij er alles aan doet de ongeveer 250 hertenkampen die ons land rijk is te redden. Als het aan het kabinet ligt, zijn herten achter een hek namelijk vanaf 1 januari 2024 verboden .

Minister Adema (Landbouw, ChristenUnie) reageert voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad op de lijst, waar zo'n 30 dieren op staan die recreatief gehouden mogen worden, en zegt dat die gemaakt is ‘in afspraak met de Tweede Kamer, waar ook de VVD onderdeel van is’. ,,De lijst is opgemaakt door een adviescollege van deskundigen, dat advies hebben we overgenomen.’’

,,Toch zeg ik er ook bij dat ik heel goed begrijp dat mensen niet snappen dat hertenkampen niet meer mogen’’, aldus de minister. ,,Ik heb er zelf ook wel vraagtekens bij, eerlijk gezegd.’’ Dat is ook de reden dat de lijst ‘dynamisch’ is, zegt Adema. ,,Als er nieuwe inzichten komen, van wie dan ook, die kunnen helpen bij een andere keuze, dan sta ik daar altijd voor open.’’

Geen willekeur

Wel voegt de minister nog toe: ,,We moeten wel oppassen dat we niet op basis van willekeur beslissingen gaan nemen. Als het VVD-congres besluit dat het anders moet, verwacht ik ook van het VVD-congres een nieuw wetenschappelijk inzicht dat ons kan helpen een keuze te maken.’’

Dat sommige hertenkampen eeuwen teruggaan, die op de Koekamp in Den Haag is zelfs zo'n 570 jaar oud, maakt volgens Adema niet uit bij zijn overweging.,,Het gaat hier om dieren’’, zegt Adema. ,,Het gaat om het houden van dieren in een habitat die het best past bij hun gedrag. Dat is het deskundige advies waar we ons op moeten baseren.’’