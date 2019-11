Minister: 200.000 euro is ‘klein bedrag’ voor nieuw logo

Rutte wil niet ‘hapsnap’ zeggen wat hij wist van bombarde­men­ten Irak

16:39 Een zichtbaar ongemakkelijke premier Mark Rutte wilde gisteren niet zeggen wanneer hij is ingelicht over de burgerdoden die zijn gevallen bij Nederlandse bombardementen in Irak. Hij weet: nu de Tweede Kamer zich voorgelogen voelt, gaan ze achter hem aan.