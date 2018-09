Miljoenennota gelekt: forse economische groei

Het optimisme is opvallend, omdat minister Wopke Hoekstra van Financiën in het voorwoord van de Miljoenennota ook waarschuwt dat de economie wel eens een klap kan krijgen door de aanstaande Brexit en dreigende handelsoorlogen.

Het kabinet houdt in de plannen voor 2019 meer geld: het begrotingsoverschot komt uit op 1,0 procent. De overheidsschuld daalt tot net onder de 50 procent ten opzichte van wat we met zijn allen verdienen. Dat betekent dat we ruim voldoende aan de Europese begrotingsregels. Premier Mark Rutte vertelde vanmiddag dat het nodig is om een buffer op te bouwen nu het economisch goed gaat. ,,We moeten het dak repareren als de zon schijnt.''