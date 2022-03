Miljoenen tegen drugssmokkel: ‘slimme’ camera’s op Zeeuwse havens

De slimme cameratechniek scant de ogen, het gezicht of de stem van medewerkers op die plekken, zodat alleen zij toegang krijgen tot bijvoorbeeld de opslag of plekken waar goederen aankomen. Naast de Zeeuwse havens gaat het om luchthaven Schiphol, de haven van Rotterdam, de logistiek rond de bloemenveiling en havens in Brabant en Amsterdam.

Drugssmokkel via Nederland is ondanks investeringen van het vorige kabinet nog steeds een gigantisch probleem. Vorig jaar nog werd er voor ruim 70.000 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven, met een straatwaarde van 5 miljard euro.

En dat is nog buiten de productie van bijvoorbeeld synthetische drugs in Nederland, waarvan de waarde in 2017 op 18,9 miljard euro werd berekend, vergelijkbaar met de jaaromzet van een bedrijf als Philips.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Volgens minister Dilan Yesilgöz (Justitie, VVD) ligt de nadruk van de smokkelaanpak bij het beveiligen van de vijf grootste logistieke knooppunten van ons land. ,,Dat wij zo goed bereikbaar zijn en handel drijven met de hele wereld, komt criminelen ook goed uit. Met hun drugshandel verdienen ze goud geld en deinzen nergens voor hun terug. Dit is onaanvaardbaar.”

In het vorige kabinet zei toenmalig minister Grapperhaus dat Nederland de aanpak van de drugsscene had verwaarloosd in het tiental jaren ervoor. Er werd daarom extra geld vrijgemaakt. Ook dit kabinet investeert 434 miljoen euro extra, zo werd eind vorig jaar al besloten. Yesilgöz: ,,We willen niet alleen tegengaan dat kilo’s drugs ons land binnenkomen via onze open economie en havens, maar ook voorkomen dat deze hun weg vinden naar de rest van Europa en elders in de wereld.”

De inzet van camera’s die persoonlijke kenmerken (biometrie) als ogen en gezichten kunnen scannen, was eerder een aanbeveling na onderzoek naar drugssmokkel. Drugssmokelaars betalen corrupte beambten soms voor hun toegangspassen tot terreinen, constateerde de Erasmus Universiteit in onderzoek. Bij biometrische controles wordt dat onmogelijk.

Voor de Rotterdamse haven komt 5,1 miljoen beschikbaar, voor Schiphol 3,4 miljoen euro, havens in Zeeland, Brabant en Amsterdam krijgen 4 miljoen. Ook wordt er geld uitgetrokken om medewerkers te trainen in het ‘herkennen’ van criminele activiteiten, of te melden als ze door hen worden benaderd.

Goede investering in de strijd tegen internationale drugssmokkel? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: