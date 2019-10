Milieulobby: Krimp luchtvaart onvermijdelijk

Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vinden dat het tijd is voor ‘een fundamentele omslag’ in ons nationale vliegbeleid. Gezamenlijk doen zij een dringende oproep aan de minister: krimp van de luchtvaart is onvermijdelijk.



Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu: ,,Wij roepen de minister op om harde grenzen te stellen. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de uitzonderingspositie van de luchtvaart.” De luchtvaartsector is nu nog vrijgesteld van nationaal klimaatbeleid. ,,Wanneer de luchtvaart op dit tempo doorgroeit, is haar uitstoot in 2050 verdubbeld", aldus de clubs.



De partijen willen dat de luchtvaart in 2050 klimaatneutraal is, in tegenstelling tot huidige beleid. Verder moet het ticket duurder worden, onder meer via de komst van een Nederlandse vliegbelasting voor personen- en goederenvervoer ‘met een tarief dat recht doet aan de milieuschade’.

Economisch belang

Quote De uitstoot van het vliegver­keer is gigantisch en vliegen zonder uitstoot is voorlopig nog een sprookje Joris Thijssen, directeur van Greenpeace Het kabinet beroept zich op het ‘economisch belang’ van onder andere Schiphol. Maar daar past relativering, zo stellen de organisaties. ,,De bijdrage aan de economie wordt flink overschat. Er wordt onnodig veel en spotgoedkoop gevlogen, ook naar bestemmingen die bereikbaar zijn met de trein of bus. Bovendien stapt één op de drie reizigers alleen over op Schiphol en draagt daarmee nauwelijks iets bij aan de economie.”



Nederlanders blijven zitten met alle troep, aldus Sijas Akkerman, directeur Milieufederatie Noord-Holland. ,,Ook omwonenden met geluidshinder en longproblemen moeten kunnen rekenen op onze minister. De overheid moet haar zorgplicht serieus nemen.” Volgens Joris Thijssen, directeur van Greenpeace, moet realisme de boventoon voeren. ,,De uitstoot van het vliegverkeer is gigantisch en vliegen zonder uitstoot is voorlopig nog een sprookje.”

Nieuwe luchtvaartnota

Eind dit jaar komt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) met een nieuwe luchtvaartnota namens het kabinet.

Van Nieuwenhuizen laat in een reactie weten: ,,De nota van de milieuorganisaties stipt een aantal cruciale luchtvaartuitdagingen aan, die straks ook een plek krijgen in de luchtvaartnota. Het doel is de uitstoot van de sector drastisch omlaag te brengen met minder geluidshinder voor omwonenden. Deze inbreng van de milieuorganisaties is een mooie handreiking om daarover met elkaar in gesprek te blijven, zoals aan de Duurzame Luchtvaarttafel die ik ben gestart."