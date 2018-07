‘Mijn naam blijft voor altijd verbonden aan donorwet’

Quote Blijkbaar was de tegenstand beperkter dan sommigen denken Dus is iedere volwassene straks automatisch orgaandonor, tenzij iemand expliciet aangeeft daar geen prijs op te stellen. Een grote wens van initiatiefnemer Pia Dijkstra (D66).



,,Ik ben vooral blij voor patiënten die onzeker waren of de wet niet uiteindelijk alsnog zou worden aangepast. Verder vind ik het heel goed dat we hierover een maatschappelijke discussie hebben gevoerd. Het kan zijn dat zo tot veel mensen is doorgedrongen dat ze in het nieuwe systeem zelf de keuze hebben en niets moeten.”

Tijdens de campagne gingen er geruchten dat het kabinet niet zat te wachten op een referendum over uw donorwet. Klopt dat achteraf?

,,Ik heb me verre van die discussie gehouden. En ik kan eerlijk zeggen dat mij nooit signalen hebben bereikt dat er beleid op was om hier geen referendum over te hoeven houden. Ik vind het ook prima dat het zover heeft kunnen komen dat de Kiesraad dit besluit neemt. Het was de laatste mogelijkheid geweest om iets aan de wet te veranderen. Blijkbaar was de tegenstand beperkter dan sommigen denken.”

Dus de donorwet was geen referendum waard?

,,Dat moet u me niet in de mond leggen! Maar we hebben het er al zoveel over gehad. Veel mensen willen dit nieuwe systeem gewoon. Al hoorde ik ook geluiden dat het een helder en afgebakend onderwerp zou zijn om een referendum over te houden. Dat komt er nu dus niet.”

Hoe nu verder?

,,Het kabinet is bezig om een campagne op te zetten. Dat noem ik de ruggengraat van de wijzigingen, dat iedereen – ook laaggeletterden – weet wat er gaat gebeuren. Verder moet het donorregister nog worden aangepast met een extra keuze. In de zomer van 2020 wordt de wet van kracht.”