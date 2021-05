Middelbare scholen mogen weer helemaal open

Dat is vanmiddag besloten tijdens een overleg dat het demissionaire kabinet had met deskundigen van het RIVM op het Catshuis. Het kabinet wilde al langer de middelbare scholen weer openen, maar wachtte eerst op advies van de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) over of dat veilig kan.



Aan de heropening zit wel een belangrijke voorwaarde verbonden: leerlingen moeten zich thuis twee keer per week testen. Het kabinet belooft dat alle middelbare scholen op maandag 31 mei voldoende zelftesten in huis hebben voor hun personeel en leerlingen. Op school moeten leerlingen nog wel anderhalve meter afstand houden van hun onderwijzer. Ook moeten er mondkapjes gedragen worden op de gangen, net als nu al moet.



De eerste week is het nog niet verplicht om alle leerlingen weer tegelijkertijd naar de les te laten komen, maar vanaf maandag 7 juni moeten alle scholen volledig open. Leerlingen moeten dan ook gewoon weer naar school komen. Wel blijven scholen ‘onderwijs op afstand’ aanbieden voor wie niet naar de les kan.