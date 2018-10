Met Jetten neemt ‘nieuwe generatie’ het stokje over

Nu Jetten (31) is verkozen tot fractieleider van D66, staan er met Klaver (32), SP-leider Lilian Marijnissen (33), VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff (37), Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet en Denk-leider Tunahan Kuzu zes dertigers aan het roer van hun fracties. De eerste vier hebben ook nog Brabantse roots.



D66-Kamerleden reageren enthousiast op hun nieuwe fractievoorzitter. Sjoerd Sjoerdsma, die genoemd werd als kandidaat maar geen gooi deed naar het fractieleiderschap, twittert dat ‘een nieuw tijdperk is aangebroken’. ,,Alle vertrouwen in Rob Jetten, die bovendien een groot hart voor het klimaat heeft.” Ook Pia Dijkstra twittert ‘alle vertrouwen’.



Vicefractievoorzitter Kees Verhoeven is ‘enorm blij’ met de unanieme keuze voor Jetten. Kamerlid Steven van Weyenberg noemt hem ‘inhoudelijk sterk, scherp onderhandelaar en een verbindend leider’.



Kamerleden Paul van Meenen en Salima Belhaj waren ook kandidaat voor het fractievoorzitterschap, zo zeiden ze na afloop van de fractievergadering. Al gisteren, bij een besloten fractiebijeenkomst, werd duidelijk dat Jetten de enig overgebleven kandidaat was. Zij zeiden vandaag blij te zijn met Jetten.