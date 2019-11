‘Mensen vragen wat je terugkrijgt voor die 100 km/u. Wat een vre-se-lijke vraag’

De partij liet een enorme veer door de zo bejubelde maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen. Rutte noemde dat een ‘rotmaatregel’ , maar zegt vierkant achter het besluit te staan. ,,Omdat dit voor Nederland beter is.’’ De VVD-leider ziet dat dit ‘pittige, moeilijke weken zijn’. ,,Dat zal nog wel even zo blijven. Dit gaat nog wel even door.’’ Hij lijdt die pijn als VVD’er, stelt hij. ,,Dat honderd rijden vind ik, als Saab-rijder, ook vreselijk, want die haalt ook 130.’’ En hij lijdt als partijvoorman: ,,Maar als die maatregel nodig is om banen te behouden, dan is een slechte peiling voor de VVD even niet zo belangrijk. Ik krijg ook de vraag: wat krijg je ervoor terug? Wat een vre-se-lijke vraag in de politiek, als je problemen probeert op te lossen! Het gaat erom de mensen in het land vooruit te helpen.’’

Malieveld

Ook in de landbouw en luchtvaart zijn nog (mogelijk pijnlijke) besluiten te verwachten om de stikstofuitstoot terug te brengen. Rutte vreest die niet, stelt hij. ,,Ik durf bij de volgende verkiezingen niet naar de kiezer te gaan met het verhaal dat we problemen hebben laten liggen, omdat we bang waren voor de peilingen. Ik denk dat het goed is als we wel verantwoordelijkheid nemen. Als we uitleggen wat we doen, als we zeggen dat we moeilijke besluiten moeten nemen, dan ben ik er van overtuigd dat de VVD bij de volgende verkiezingen weer de grootste kan worden.’’