Melders ongewenst gedrag staken medewerking onderzoek naar PvdA’er Gijs van Dijk: ‘Vertrouwen het niet meer’

Kuiken heeft volgens de vrouwen nog altijd intensief contact met Van Dijk, ook nadat hij door toenmalig partijleider Lilianne Ploumen was verzocht zijn zetel op te geven, wat ook gebeurde. De vrouwen zeggen bang te zijn dat Kuiken het onderzoek beïnvloedt.

Volgens één van de melders, Katinka Simonse - beter bekend onder de naam Tinkebell - komt Kuiken nog geregeld over de vloer bij Van Dijk. ,,Wij vertrouwen het niet meer”, zegt zij. Een andere vrouw, die anoniem wil blijven, spreekt van een ‘innige vriendschap’ tussen Kuiken en Van Dijk. ,,Ik zie daar belangenverstrengeling in. Daarom heb ik geen zin meer om nog mee te doen aan dit onderzoek”, stelt zij.

Volledig scherm Attje Kuiken (Pvda) eerder vandaag na afloop van een fractievergadering van de PvdA. Tijdens die vergadering werd Kuiken verkozen als nieuwe fractievoorzitter. © ANP

Dubbellevens

De vrouwen hebben het onderzoeksbureau Bezemer & Schubad vanmiddag laten weten dat zij hun medewerking staken. De vraag is nu of het onderzoek überhaupt afgerond kan worden. De vrouwen hadden al gesproken met de commissie. Maar volgens de vrouw die anoniem wil blijven zal haar verslag nu niet worden meegenomen in het onderzoek en dus ook niet meewegen in de conclusies.

De vrouwen hadden in het verleden alle drie een liefdesrelatie met Gijs van Dijk, waarin hij hen bleek te bedriegen met andere vrouwen. Zij stellen dat Van Dijk er ‘dubbellevens’ op nahield. Het gedrag van Van Dijk zou daarbij veel verder zijn gegaan dan ontrouw: de PvdA-politicus zou een ‘web van leugens’ hebben gespannen en vrouwen tegen elkaar op hebben gezet en belasterd. Dit heeft hen en ook andere vrouwen bovendien in hun carrière geschaad, zeggen zij. Dergelijk gedrag is volgens de vrouwen niet integer en in strijd met de gedragscode van de fractie en de erecode van de partij.

Excuses

Het onderzoek moet uitwijzen of Van Dijk inderdaad in strijd met die codes heeft gehandeld. Van Dijk zelf heeft in de verklaring bij zijn afscheid alleen erkend dat hij ‘in de relationele sfeer’ niet altijd eerlijk is geweest. Daarvoor bood hij excuses aan, ‘mocht dat mensen pijn hebben gedaan’.

De woordvoerder van het partijbureau wil niet zeggen of de partij is geïnformeerd over het besluit van de vrouwen om niet langer mee te werken aan het onderzoek. ,,Wij doen voorlopig geen meldingen over alles wat met het onderzoek te maken heeft. Wij wachten de uitkomst af en gaan ervan uit dat er nog een onderzoek is.”

Gijs van Dijk verliet de Tweede Kamer in februari van dit jaar. Hij kan als hij dat wil terugkeren. Doordat Ploumen is opgestapt, heeft hij volgens de Kieswet als eerste recht om die opengevallen zetel in te nemen. Of hij dat doet, is onduidelijk. Wel heeft Kuiken na haar verkiezing gezegd dat áls hij dat doet, Van Dijk niet weer in genade wordt aangenomen bij de PvdA-fractie: ,,Hij kan niet namens de PvdA het woord voeren.’’

