Megaproject verbreding Ring Utrecht prullenbak in, grote strop kabinet

De geplande verbreding van de ring rond Utrecht mag niet doorgaan. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in ons land, heeft het megaproject in de prullenmand gegooid. Het kabinet is geschokt over het besluit. ,,Dit is een zware tegenvaller”, aldus verkeersminister Van Nieuwenhuizen.

Enkele maanden geleden haalde de Raad van State een streep door de Nederlandse rekenmethode voor de uitstof van stikstof, op basis waarvan vergunningen werden verleend voor grote bouw- en infraprojecten. Hierdoor kwamen ook verkeersprojecten waarvan de besluitvorming nog niet is afgerond, zoals de aanleg van Lelystad én de verbreding van Rijkswegen A12 en A27 (onder meer door landgoed Amelisweerd) op losse schroeven te staan.

Vandaag velde de bestuursrechter ook een definitief oordeel over die verbreding van de Ring bij Utrecht. De uitspraak is helder: de voorgenomen maatregelen leiden tot een toename van stikstofuitstoot op enkele natuurgebieden. Daarom kon een vergunning voor de verbreding nooit worden verleend via de afgeschoten regels voor stikstofuitstoot.

Enorme implicaties

De implicaties zijn enorm. De aanpak van A27 en A12 kost 1,2 miljard euro. De eerste verkennende werkzaamheden zijn al begonnen, zoals onderzoek naar de bodemgesteldheid rond de wegen. Het kabinet heeft de verbreding zelfs in het regeerakkoord staan als top-project, naast de verlengde A15, de A13-A16 en de Blankenburgverbinding.

Minister Van Nieuwenhuizen geeft in een reactie aan dat de vernietiging van het tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht een fikse strop is. ,,Dit zorgt voor een flinke vertraging. Hoeveel is nu nog niet te zeggen. De uitspraak onderstreept hoe verstrekkend de consequenties zijn van het wegvallen van de Programma Aanpak Stikstof.”

De verbreding van de wegen bij Utrecht, volgens de bewindsvrouw ‘de draaischijf van ons wegennet’, is erg belangrijk voor de doorstroming van het drukke verkeer in Nederland, en voor de verbetering van de verkeersveiligheid op de Ring Utrecht.

Leefomgeving verbetert

Van Nieuwenhuizen: ,,Het project zorgt er ook voor dat de leefomgeving van de mensen die in de buurt van de wegen wonen verbetert: er zijn meer en hogere geluidsschermen voorzien en er komt een groene verbinding over de A27 waarmee de stad beter verbonden wordt met landgoed Amelisweerd. Daarnaast komt er in de omgeving meer bos en natuur terug dan wat voor de wegverbreding moet worden weggehaald.”

Inmiddels reageren milieuactiegroepen, GroenLinks in Utrecht en de Fietsersbond op sociale media enthousiast op de uitspraak. Gedeputeerde mobiliteit Arne Schaddelee (CU) twittert dat Utrecht nu nog meer aan de bak moet voor uitdagingen op het gebied van mobiliteit.

Niet helemaal van de baan

Het besluit van de Raad van State betekent overigens niet dat de verbreding van de A12 nu voor altijd van de baan is. De minister kan met een nieuw besluit, met andere onderbouwing komen. Daarbij kan zij geen beroep meer doen op de stikstofregeling. En tegen dat nieuwe besluit kunnen organisaties dan weer bezwaar aantekenen. Waarschijnlijk loopt het project zo jaren vertraging op.