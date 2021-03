Meerderheid Kamer wil debat na pre-formatieblunder: ‘Onderste steen moet boven’

Vooral bij het CDA slaan deze in als een bom: tussen de partijtop en Kamerlid Pieter Omtzigt lijkt het al langer te rommelen, dus Wopke Hoekstra haastte zich gisteravond dan ook te benadrukken dat hij absoluut niet de architect is van dit stuk: ,,Het is bizar dat allerlei onderwerpen die niet met mij en andere fractievoorzitters besproken zijn in die notitie staan. Behalve dat de opmerkingen inhoudelijk kant noch wal raken is het absurd dat men daarover wilde praten. Dat past op geen enkele manier bij de rol van verkenner.”

PvdA-leider Lilianne Ploumen schreef op Twitter: ,,Veel onbeantwoorde vragen en open eindjes in formatieproces door wat we vandaag gezien hebben. Ik wil volgende week eerst een debat, voordat we verder gaan.” PVV-leider Geert Wilders meldde: ,,Ollongren moet zich verantwoorden voor de schandalige notities over collega Omtzigt. Ze mag dan zijn afgetreden als verkenner; ze is nog steeds minister. De vraag is of ze ook in die functie nog handhaafbaar is.” SP-leider Lilian Marijnissen wil ook een debat: ,,Verkenners vertrokken en nieuwe verkenners aan de slag. Maar de vragen blijven, zoals waarom wordt er in de formatie gesproken over de positie van individuele kamerleden? Daarover eerst debat. Vertrouwen moet eerst hersteld worden.”