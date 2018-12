Meer griepachtige klachten bij nachtwerkers in ziekenhuis

Ruim 500 ziekenhuismedewerkers (vooral verpleegkundigen) die regelmatig nachtdiensten draaien en bijna honderd dagwerkers deden mee aan het onderzoek. Iedereen werd gevraagd om via een app een half jaar lang tijdens het griepseizoen dagelijks bij te houden of ze luchtwegklachten hadden. Wat bleek: mensen die geregeld in de nacht werken, maakten tijdens de winter gemiddeld drie tot vier periodes van griep- en luchtwegklachten door. Bij de dagwerkers lag dat aantal tussen de twee en drie. De gemiddelde duur van de klachten was echter niet verschillend.

Weerstand en leefstijl

,,Er bestaan meerdere ideeën over hoe dit verschil te verklaren is’’, vertelt RIVM-onderzoeker Karin Proper. ,,Verschillen in weerstand en in leefstijl (eten, slapen, bewegen) lijken belangrijke factoren, maar verder onderzoek is nog nodig naar de exacte oorzaken. We verwachten daarvan eind volgend jaar de resultaten.’’



V&VN, de beroepsvereniging van verplegenden en verzorgenden, verzamelde al eerder onder de achterban cijfers over de gevolgen van nachtwerk voor de gezondheid. Twee derde heeft last van lichamelijke klachten als slapeloosheid, slaperigheid en prikkelbaarheid. Ruim de helft maakt zich op de lange termijn ook druk over maag- en darmklachten, chronische vermoeidheid en stress- of burn-outverschijnselen.