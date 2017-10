May smeekt EU-partners om steun bij diner met fazantsoep

De smeekbede van de Britse premier, tegen een achtergrond van machtige stromingen in haar eigen conservatieve partij die hard aan haar stoelpoten zagen, leidt niet tot een versoepeling in de opstelling van Europa. Die blijft: eerst ‘voldoende voortgang’ in de gesprekken over burgerrechten, boedelscheiding en de grens met Ierland, en pas daarna parallelle gesprekken over een toekomstig partnerschap.



Die ‘voldoende voortgang’ is er nu niet, en pas over twee maanden, op hun decembertop, evalueren de EU-leiders de situatie opnieuw. Hun enige piepkleine concessie is dat ze zich op voorstel van Raadsvoorzitter Donald Tusk intern gaan voorbereiden op gesprekken over een toekomstig partnerschap, maar vooralsnog zonder Londen.