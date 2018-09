Mars neemt overgewicht wel degelijk serieus

Vanwege het interview met algemeen directeur Jack Tabbers van Mars Nederland - toevallig in de week dat landelijke afspraken over de aanpak van overgewicht uitlekten - ligt de overbekende Mars-reep met rood-gouden letters op tafel.

Een snelle blik op de achterkant leert dat de ‘traktatie’, zoals Mars zijn eigen product graag noemt, 229 kilocalorieën bevat en bijna 36 gram aan koolhydraten. Het leeuwendeel daarvan is suikers. Tabbers pakt ‘zijn’ reep op en bekijkt het wikkel nog eens aandachtig.

,,Wij zijn al jaren bezig om andere ingrediënten in onze producten te stoppen die, zonder dat we de smaak verliezen, minder ongezond zijn." Al zit daar volgens hem een grens aan. ,,Een grens die we inmiddels bijna hebben bereikt. Verder hanteren we kleinere porties. Zo werken wij mee aan het terugdringen van overgewicht. We hebben daar een grote rol in als belangrijke aanbieder van chocolade en kauwgom.''

Is dat niet vreemd voor een chocoladefabrikant?

,,Natuurlijk denk je bij chocolade snel aan suiker, vet en calorieën. Overgewicht ontstaat mede, doordat mensen te veel van die zaken eten. Dat nemen we wel degelijk serieus. We gaan onze verantwoordelijkheid ook niet uit de weg. Zo maken we geen reclame die is gericht op kinderen onder de twaalf jaar, en we proberen de voedingswaarde van onze repen binnen twee jaar terug te brengen tot 200 kilocalorieën per stuk.''

En de vetten in deze Mars dan?

De directeur trekt de wikkel van de reep en breekt 'm doormidden. Tabbers; ,,We hebben de transvetten verwijderd en de verzadigde vetten enorm teruggebracht. Ook introduceren we binnenkort als aanvulling op het assortiment een nieuw, gezonder product: een reep met noten, quinoa, granen en... een beetje chocolade. Verder zijn we eerlijk over de inhoud van onze producten, op de verpakkingen en de verkoopautomaten.''

Is een Mars nou een ongezonde reep of niet?

,,Al onze producten, ook deze Mars, bevatten nu al minder dan 250 kilocalorieën. Dat is minder dan tien procent van de dagelijkse inname van een volwassene. Maar we zullen nooit zeggen dat onze producten onderdeel zijn van een dagelijks dieet. We zijn een extra verwennerij. Hoe vaak jij zonder problemen een Mars kunt eten, hangt af van je leefstijl en lichaamsconditie.''

Praten jullie vooral over gezondheid vanwege jullie imago?

,,Nee, wij geloven hier echt in. Binnen ons bedrijf worden medewerkers ook aangemoedigd deel te nemen aan gezondheidsprogramma's. Want wij hebben in Nederland de grootste chocoladerepenfabriek ter wereld staan. Als je daar werkt, is het wel heel verleidelijk om elke dag een paar repen te eten.''

Jullie adverteren niet richting jonge kinderen, maar van andere fabrikanten zie ik nog wel animatiefiguurtjes opduiken. En jullie 'schattige' M&M-mannetjes zullen de jeugd toch ook aanspreken?

,,De branche heeft met de overheid afgesproken dat het gebruik van bekende karakters van tekenfilms de komende jaren ophoudt. Wij werken al niet met figuurtjes van Disney. Onze eigen merkuiting voor M&M's is gericht op volwassenen. Kijk maar naar de reclame waarin een man zijn vrouw 'betrapt' in bed met een M&M. Dat is niet bepaald een kinderreclame en spreekt ze ook niet aan.''

Ook Mars wordt onderdeel van het landelijk preventieakkoord. Wat moet er veranderen in de maatschappij?

,,Alle betrokken partijen moeten samenwerken om de consument duidelijk te maken dat er een balans moet zijn tussen inname en beweging. Zo werken wij samen met Jongeren Op Gezond Gewicht om kinderen bewuster te laten kiezen op scholen, zonder iets te verbieden. Want honderd meter verderop staat nog altijd die supermarkt vol met lekkere dingen. Die retailers hebben ook weer een rol in een gezondere leefstijl van mensen.''

Hoe ziet de overheid jullie eigenlijk? Als een partner of een vijand?

Quote Je eet onze producten niet om er gezonder van te worden Directeur Jack Tabbers van Mars ,,De overheid heeft nogal eens de neiging om bepaalde productgroepen in een kwaad daglicht te stellen. Soms wordt er echt negatief gefocust op één ingrediënt, zoals suiker. Terwijl het meer verantwoord maken van onze producten een genuanceerd en ingewikkeld proces is. Sowieso geldt: totaal geen suiker is niet goed voor je, alleen maar suiker ook niet. Het gaat om de balans.''

Maar een Mars eten is dus best oké, volgens u?