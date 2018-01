Marijnissen: Rutte valt beschaving aan

NAM: Halveer gaswinning Groningen voor code groen

18 januari Om in het aardbevingsgebied in Groningen van code rood naar code groen te gaan moet de gaswinning in het gebied met 50 procent worden teruggeschroefd. Dat stelt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in een brief aan het Staatstoezicht op de Mijnen.