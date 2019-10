Machtsstrijd over koers in top van Partij voor de Dieren

Binnen de Partij voor de Dieren is een machtsstrijd gaande over de koers van de partij. De jonge partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel wordt tegengewerkt door oprichters van de partij, die niets moeten hebben van zijn wens voor meer openheid en democratie.

Quote Er zit iets in jouw hoofd waardoor jij normale communica­tie niet aankan Elze Boshart tegen Sebastiaan Wolswinkel Al in aanloop naar zijn verkiezing tot partijvoorzitter op het ledencongres in maart dit jaar werd Wolswinkel tegengewerkt. De 25-jarige Fries was tot maart voorzitter van PINK, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Tot ongenoegen van PvdD-oprichters Marianne Thieme, Niko Koffeman en Lieke Keller stelde Wolswinkel zich kandidaat om PvdD-voorzitter te worden. Het partijbestuur schoof een andere oudgediende naar voren om voorzitter te worden: Elze Boshart.



Wolswinkel werd door diezelfde Boshart onder druk gezet om zijn kandidatuur in te trekken. ,,Er zit iets in jouw hoofd waardoor jij normale communicatie niet aankan’’, sneerde Boshart naar Wolswinkel. Zij doelde daarmee op zijn syndroom van Asperger, een contactstoornis.

Belactie

PINK belde zo’n vierhonderd jongeren met de oproep te komen stemmen bij het congres. Toen de partijtop daar lucht van kreeg, werd gehint op juridische stappen. Wolswinkel won de voorzittersverkiezing met slechts twaalf stemmen verschil van Boshart.

Na het opstappen van Kamerlid Femke Merel van Kooten deed Wolswinkel op deze site een oproep tot meer interne discussie over de koers van de partij. Hij zou voorstander zijn van meer aandacht voor ‘mensenzaken’, terwijl de oprichters zich willen focussen op dier, natuur en milieu.

Na zijn uitspraken stuurde de rest van het partijbestuur een brief naar alle PvdD-fractievoorzitters in Nederland waarin zij zeiden te ‘betreuren’ dat Wolswinkel niet had overlegd en niet namens het bestuur sprak. Het is hem door het bestuur verboden om met journalisten te praten.

‘Religekkies’

Binnen PINK zijn jongeren het oneens met de partijtop en de manier waarop wordt omgegaan met de nieuwe partijvoorzitter. ‘Misschien is het tijd om die religekkies en die ouwe stalinist uit de top te ketsen’, meldde een PINK-bestuurslid in interne correspondentie over Thieme en Koffeman.

In een reactie zegt bestuurder Ruud van der Velden dat het partijbestuur ‘zich niet herkent in het geschetste beeld’. Volgens hem is Wolswinkel niet tegengewerkt. ,,Hij kon zich kandidaat stellen en zich uitvoerig presenteren aan onze leden tijdens ons congres van eind maart.’’ PINK-voorzitter Benjamin van Sterkenburg zegt dat de uitspraak over Thieme en Koffeman een ‘sarcastische opmerking’ was. Hij zegt niet welk PINK-bestuurslid de uitspraak heeft gedaan.