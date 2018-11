Machtsstrijd in top 50Plus: ‘onderling wantrouwen regeert’

Er is openlijk ruzie uitgebroken in het 7-koppige hoofdbestuur van 50Plus, dat onder meer bestaat uit partijvoorzitter Geert Dales. En het is niet de eerste keer dat het hommeles is binnen de ouderenpartij.

Vier bestuursleden, waaronder Dales, willen af van drie ‘slecht functionerende’ collega‘s. Die overige drie willen op hun beurt de voorzitter en zijn kompanen weg hebben vanwege 'machtsmisbruik‘.

Lees ook Gekonkel en knokpartij bij ouderenpartij 50Plus Lees meer

De hoofdmoot van het bestuur wordt momenteel gevormd door voorzitter Geert Dales, secretaris Harry Claassen, waarnemend penningmeester Bert Kannegieter en lid Harry Siepel. De dissidenten zijn de bestuursleden Henk Jan Verboom, Marc van Rooij en Helena Bosch.

De twee groepen bestuursleden willen elkaar kwijt en daarom is er een extra ledenvergadering uitgeschreven op 29 november; twee dagen voor de al eerder aangekondigde algemene ledenvergadering.

Zelden aanwezig

Quote Ik wil alleen maar rust in de tent, loyaliteit en eensgezind­heid Geert Dales Voorzitter Geert Dales vertelt dat het drietal al een tijdje niet meer goed functioneert. Verboom woont zelfs in Italië en is maar zelden bij vergaderingen aanwezig, aldus Dales.



,,Hij heeft geen actieve rol. Dit weerhoudt Verboom en de andere twee er niet van om ons te bestoken met beledigingen, te stoken binnen de partij en vertrouwelijke informatie te lekken naar de pers.“



Volgens Dales wil hij alleen maar ‘rust in de tent, loyaliteit en eensgezindheid’. ,,Maar dat moet van bovenaf beginnen. En dat lukt niet met dit hoofdbestuur, waar onderling wantrouwen regeert. Het moet afgelopen zijn met het gedonder.“

Op eigen houtje

Van het drietal is alleen Verboom bereikbaar voor commentaar. Hij zegt dat ‘Geert Dales beter nooit binnen gelaten had kunnen worden’ en dat het viertal zich niet houdt aan de statuten en reglementen van de partij en volledig op eigen houtje ‘regeert’.

Zo zou waarnemend penningmeester Kannegieter ook een betaalde adviesfunctie bij 50Plus hebben gekregen voor 55 euro per uur exclusief btw. ,,Dat toestaan, zelfs in gang zetten, is gewoon slecht bestuur.”

Dales geeft toe dat Kannegieter een betaalde adviesfunctie heeft. Daarmee wordt een tijdelijk probleem opgelost en daarvoor is, ook volgens een expert, terecht dispensatie verleend, aldus de voorzitter.

Die zegt overigens ‘voor 100.000 procent‘ te worden gesteund door partijleider Henk Krol. Krol bevestigt die steun. ,,In het verleden was het veel te veel pappen en nathouden. We waren steeds maar bang voor het imago van vechtende oudjes, dus gebeurde er niets. Dales stelt nu orde op zaken, het werd tijd.’’

Spanningen

50PLUS gaat vaker gebukt onder interne spanningen. In mei stapten zeven van de acht bestuursleden nog op na een conflict over de bestuursstijl en werkwijze van het bestuur onder leiding van Jan Zoetelief, destijds de voorzitter. Diezelfde maand mondde een ledenvergadering van de Overijsselse afdeling in Deventer uit in een vechtpartij.