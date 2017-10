'Maatregelen op het spoor zorgen nauwelijks voor meer veiligheid'

In maart 2015 liep een NS-conductrice fracturen in het gezicht en een verbrijzelde oogkas op na mishandeling door een passagier op station Hoofddorp. De schok was groot in Nederland, vooral onder het spoorpersoneel. Razendsnel kwamen staatssecretaris Dijksma, NS, ProRail en vakbonden tot ingrepen om spoorgeweld in te dammen.



Deze acht maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren, zijn bijna allemaal en volgens planning gerealiseerd. Dit betekent echter niet dat ze altijd helpen, staat in de analyse. Sterker nog, de onderzoekers stellen vast: ,,De invloed van dit maatregelenpakket op de sociale veiligheid op en rondom het spoor is op dit moment dus beperkt, zeker als het gaat om de objectieve veiligheid en de veiligheidsbeleving van reizigers.”



Belangrijke aanpassingen zijn nodig om te zorgen dat er betere resultaten worden behaald. Zo zou het toezicht verbeteren als camerabeelden live bekeken kunnen worden. Nog dit jaar start daar een proef mee. In mei had ongeveer een derde van de treinen cameratoezicht, in 2024 moet dat op alle treinen aanwezig zijn. Ook is er meer toezicht nodig bij de toegangspoortjes op de stations, zodat mensen er niet doorheen glippen.