Luchtmacht koopt raketten en bommen voor onder drones

Louter inlichtingen vergaren. Dat was nog maar negen jaar geleden een harde eis toen de luchtmacht het onbemande vliegtuig MQ-9 Reaper mocht aanschaffen. ‘Killerdrones’, zoals critici de bewapende varianten noemden, kwamen het leger niet in. Maar sinds de oorlog in Oekraïne denkt de Tweede Kamer er anders over. Bewapende drones hebben daar hun meerwaarde op het slagveld bewezen.

En dus krijgt de Nederlandse luchtmacht ze nu ook, maakt staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) dinsdag bekend. Maar noem ze geen killerdrones, benadrukt hij, want mensen bepalen wat er gebeurt. ,,We willen geen computer die op basis van een algoritme een afweging maakt om te bombarderen. Daarvan is hier ook geen sprake. Het enige verschil met een jachtvliegtuig is dat er geen piloot in het toestel zit.’’

Die piloot zit vaak ver weg, veilig in een kamer. Juist die afstand, met een dronebestuurder die zelf geen risico loopt, kan ertoe leiden dat de drempel om tot een aanval over te gaan lager wordt. Van der Maat bestrijdt dat: ,,De drempel wórdt niet lager.’’

Als Nederlandse drones in de toekomst bommen afgooien, gebeurt dat alleen bij missies waar het Nederlandse parlement toestemming voor heeft gegeven. Ook gelden ‘exact dezelfde regels’ als wanneer een F-35 gevechtsvliegtuig – mét een piloot in de cockpit – een missie vliegt, zegt Van der Maat. ,,Alle procedures, met de checks and balances die we nu al kennen, blijven hetzelfde.’’

Van der Maat spreekt liever niet over drones. Hij noemt het ‘een onbemand vliegtuig’. ,,Bij ‘drone’ denkt iedereen toch aan zo’n speelgoedding dat consumenten kunnen kopen voor luchtfoto’s ofzo.’’ De Reaper, 11 meter lang, een kleine 4 meter hoog, met een vleugelwijdte van 20 meter, is ‘echt een vliegtuig’. ,,Als je die voor het eerst ziet, denk je: ‘Wáár zit de piloot?’’’

Zelf vloog staatssecretaris Van der Maat ook al eens met de Reaper. Althans, in een simulator, waar hij in een speciale stoel zat en zijn hand rustte op een stuurknuppel die ook in vliegtuigen zit. Hij zag ‘een enorme hoeveelheid knoppen’ op het dashboard. ,,Het is geen Playstation-5 die je in de hand hebt. Het is gewoon huge.’’

Hij was, zegt hij, onder de indruk van de ‘geavanceerdheid van de beelden’ die de camera’s onder de drone maakten tijdens de vlucht. ,,Je kon nummerplaten lezen, mensen herkennen.’’

Precies dat maakt de Reaper zo handig voor het verkennen van vijandig terrein. Het toestel kan vanuit de lucht alles zien en kan meer dan 18 uur in de lucht blijven hangen. Een piloot ín een vliegtuig wordt moe, maar bij de drones kan de piloot op de grond gewoon worden afgelost. ,,Elke Reaper heeft een piloot die het onbemande vliegtuig bestuurt en iemand die de sensors, de camera’s, bedient. Die beelden worden door analisten bekeken.’’ Achter één drone, zegt Van der Maat, zit ‘een heel team’.

Dat team krijgt dezelfde nazorg aangeboden als piloten die wel in gevechtsvliegtuigen vliegen. ,,Want na een missie loopt een piloot van een onbemand toestel het grondstation uit, stapt in de auto en gaat zijn of haar kinderen van school halen. Dat is natuurlijk een hele andere werk-privébeleving. Daar hebben we absoluut aandacht voor.’’

Drones worden door de Verenigde Staten al jarenlang ingezet. De Amerikanen gebruiken de onbemande toestellen om terroristenkopstukken te volgen en uit te schakelen, óók buiten oorlogsgebied. Het afgelopen decennium werden op die manier zeker 2000 mensen gedood, onder wie onschuldige burgers die op het verkeerde moment op de verkeerde plaats waren.

Wat als een Nederlandse drone net boven een terrorist hangt die de Amerikanen in het vizier hebben? Van der Maat reageert fel: ,,Het zijn onze Reapers. Het is onze inzet. Volgens onze rules of engagement. Dat hebben we zo afgesproken met het Nederlandse parlement.’’

Dan kan zijn Amerikaanse collega wel bellen en om Nederlandse hulp vragen, maar ‘het gebeurt gewoon niet’. ,,Zulke Netflix-achtige toestanden zijn leuk voor in de film, maar wíj gaan dat niet doen.’’

Wel ziet de krijgsmacht de voordelen van bewapende drones in oorlogssituaties: als een drone in vijandig gebied een direct gevaar waarneemt, hoeft er niet eerst een F-35 opgeroepen te worden om het gevaar uit te schakelen. Al kan de Reaper de F-35 niet vervangen. ,,De F-35 wordt ingezet als er een specifiek doel uitgeschakeld moet worden. De Reaper kan niet met de snelheid van het geluid naar een gebied vliegen, en er hangen ‘maar’ twee bommen onder.’’ De Reaper, zegt Van der Maat, is dan ook in de eerste plaats bedoeld om informatie te vergaren. Als ‘ondersteuning’, om Nederlandse troepen in het veld te verdedigen, kunnen er ook bommen worden afgestuurd. ,,Maar dat gaan we in de praktijk niet vaak zien.’’

Toen vijf jaar geleden de eerste Reapers werden besteld, was er nog geen sprake van bewapening. De onbemande toestellen zouden alleen worden ingezet als verkenningsvliegtuigen. Drie van de vier Reapers die Nederland nu al heeft, vliegen rond Curaçao en verschaffen de kustwacht en de Amerikanen inlichtingen over drugshandel in het gebied. Op Vliegbasis Leeuwarden, thuisbasis van het 306 Squadron, worden de beelden uitgelezen en geanalyseerd.

Het vierde onbemande vliegtuig staat op Nederlands grondgebied, weliswaar in een transportkist – hoeft alleen nog in elkaar worden gezet. De Reaper mag nog niet in Nederland vliegen. Van der Maat verwacht daar ‘dit jaar’ toestemming voor.

Door de oorlog in Oekraïne, waar drones veel en succesvol worden gebruikt, raakte de discussie over bewapening van de Nederlandse Reapers in een stroomversnelling. De Tweede Kamer sprak zich vorig jaar al uit vóór bewapening.

,,Door de oorlog in Oekraïne groeit het besef dat het geopolitiek eerder nog ingewikkelder wordt dan dat het weer rustiger wordt’’, zegt Van der Maat daarover. ,,Met het dreigingsbeeld dat we nu zien en het extra geld dat we nu hebben, willen we investeren in meer vuurkracht.’’

De vier toestellen die Nederland al heeft, moeten nog wel worden aangepast voordat er wapens onder kunnen. De vier Reapers die nog geleverd moeten worden, worden al met wapenophanging geleverd.

Daaronder kunnen straks dus ook lasergeleide Hellfire-raketten en vijfhonderdponders (laser- en GPS-gestuurd) worden gehangen, maximaal twee per toestel. De munitie wordt nu al gebruikt door de F-35 en de Apache-gevechtshelikopters, maar er moeten wel méér bommen worden besteld. Kosten: tussen de 100 en 250 miljoen euro. Vanwege de grote internationale vraag naar munitie duurt het nog tot 2028 voordat alle drones bewapend kunnen worden.

De luchtmacht heeft al wel wat Hellfires in de kast liggen, ze worden ook gebruikt op de Apache-gevechtshelikopters. ,,Ze moeten wel worden aangepast aan de Reaper’’, zegt Van der Maat. ,,Je klikt ze er niet zo onder.’’

