LTO-leden lopen niet warm voor stikstofadvies Remkes, plannen krijgen krappe voldoende

Veel LTO-leden gaven bij het invullen van de enquête aan in hoofdlijnen vertrouwen te hebben in het advies van Remkes, zegt de landbouworganisatie. Maar ze hebben weinig hoop in de opvolging ervan door de overheid. Veel boeren vinden dat er in Den Haag te weinig kennis over hun sector aanwezig is.

De LTO-boeren beoordelen de inhoudelijke voorstellen van Remkes in totaal met een 5,8. Het voorstel om binnen een jaar vijfhonderd à zeshonderd piekbelasters uit te kopen om zo het acute stikstofprobleem op te lossen, krijgt een onvoldoende: een 5,1. Het idee om verschillende typen boeren anders over het land te verdelen, de zogeheten zonering, krijgt een nog lager cijfer: 4,6. De leden vinden ook niet dat de overheid zich door middel van een 'grondbank’ moet gaan bemoeien met de herverdeling van agrarische grond: een 4,8.

Als het om de veelbesproken piekbelasters gaat, lopen de meningen van de LTO-leden sterk uiteen, van diepe onvoldoendes tot ruime voldoende. Wel vinden veel boeren de termijn van één jaar onhaalbaar, en vinden ze dat vrijwilligheid centraal moet staan.

Meer applaus is er voor het voorstel om de daadwerkelijke staat van de natuur centraal te zetten bij de beoordeling of stikstof een probleem is, en niet de theoretisch bepaalde kritische depositiewaarde (KDW): een 6,7. Ook zijn de boeren voorzichtig positief over het idee van Remkes om tot een Landbouwakkoord te komen tussen het kabinet en de agrarische sector: 6,2.

‘Stevige vertrouwenscrisis’

Of het rapport van Remkes er alles bij elkaar toe leidt dat er meer vertrouwen ontstaat tussen boeren en politiek is de vraag: die vraag wordt beantwoordt met het rapportcijfer 5,5. ,,Remkes constateert terecht een stevige vertrouwenscrisis tussen kabinet en agrarische sector. Het advies biedt voorzichtige openingen tot herstel daarvan, maar ik begrijp de terughoudendheid bij boeren heel goed. Aan het kabinet nu de taak om het rapport van Remkes serieus te nemen en daarmee de scepsis van onze boeren en tuinders weg te nemen. We komen uit een roerige periode met protesten, omgekeerde vlaggen en boerenzakdoeken. Wantrouwen is niet met een advies weg te nemen, het vergt duidelijke positieve stappen”, aldus Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Traditioneel grootste organisatie

Van der Tak kondigde de ledenraadpleging vorige week woensdag meteen na de presentatie van het rapport van stikstofbemiddelaar Johan Remkes aan. De traditioneel grootste boerenorganisatie, met ruim 30.000 leden, gaf daarbij al een voorzet. De LTO vindt dat het rapport van Remkes goede punten bevat, zoals het schrappen van het beruchte stikstofkaartje en de kritische depositiewaarde (KDW), maar noemde de mogelijke uitkoop van vijfhonderd à zeshonderd piekbelasters binnen een jaar ‘onmogelijk en onnodig’.

Van der Tak sprak vorige week van een aantal ‘flinke tikken op de neus van het kabinet’. Volgens hem was het leeuwendeel van de aanbevelingen van Remkes gericht aan het kabinet. Hij sprak ook zijn waardering uit voor de stikstofbemiddelaar, die als opdracht had het vertrouwen te herstellen en de inhoud te verdiepen.

Het oordeel van de LTO-leden wordt gezien als een belangrijke graadmeter. De organisatie geldt als gematigd en is van oudsher een belangrijke onderhandelingspartner van de overheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het meer radicale Farmers Defence Force (FDF) wordt de LTO gezien als het redelijke midden.

Dat was deze zomer te zien toen de LTO wél, en andere belangenclubs als FDF en Agractie niet wilden aanschuiven bij Remkes. Het leidde tot felle verwijten van onder meer FDF-voorman Mark van den Oever. Uiteindelijk werd toen besloten toch één front te vormen.